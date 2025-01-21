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典禮「嬌」點 梅蘭妮亞頭頂大藍帽 讓川普一度親不到

編譯莊瑞萌／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞20日在川普總統就職典禮上的服飾，受到各方矚目，尤其是深藍色寬邊帽。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞20日在川普總統就職典禮上的服飾，受到各方矚目，尤其是深藍色寬邊帽。(美聯社)

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在20日川普總統就職典禮上一身美國設計師的衣著，其中設計簡潔的藍色帽子卻因為帽圍太寬，一度讓川普親不到梅蘭妮亞的臉頰。

據美聯社報導，梅蘭妮亞在就職日戴的深藍色寬邊帽是由紐約設計師賈維茨(Eric Javits)設計的，在川普第二次宣誓就職典禮上為第一夫人遮擋了視線。設計師賈維茨表示，能為第一夫人設計服飾是他職業生涯中最引以為傲的榮耀之一，「我的藝術背景讓我在設計能為臉部帶來和諧與平衡的帽子上擁有優勢，我創造的帽型能修飾並提升各種臉型的特色，」他說。

不過，這頂帽子在整場就職典禮上都格外引人注目，因為當川普進入國會大廈圓形大廳(Capitol Rotunda)後想親吻夫人時，帽子讓兩人只剩下「隔空」親吻的空間，就連卸任總統拜登想要和站在她另一邊的丈夫交談時，也得費功夫繞過這頂帽子。

不僅如此，川普在宣誓儀式結束後在解放廳(Emancipation Hall)發表談話時，也開玩笑提到他妻子的帽子差點被風吹走。當時由於拜登所搭乘的軍用直升機起飛時產生了強烈氣流，造成第一夫人不得不緊抓住自己的帽子，「她差點被吹走，」川普笑著說，「她幾乎被風吹離地面了。」

與2017年身穿雷夫羅倫(Ralph Lauren)設計的天藍色羊絨洋裝與手套不同，梅蘭妮亞這次挑選了由美國設計師李佩斯(Adam Lippes)設計的低調海軍藍絲羊毛大衣並搭配海軍藍裙子，內搭一件象牙白絲綢襯衫。

「總統就職典禮的傳統展現了美國民主的美好，而今天我們有幸為第一夫人梅蘭妮亞·川普女士提供服裝。」李佩斯在聲明中表示。「川普女士所穿的服裝由美國最優秀的工匠精心打造，能向世界展示這樣的作品，令我引以為傲。」

這次雷夫羅倫也是卸任的第一夫人吉兒(Jill Biden)的首選設計師，她以單一色調的紫色服裝亮相，從大衣到鞋子與手套皆統一色系，象徵了此次政權的交接。

川普 梅蘭妮亞 拜登

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