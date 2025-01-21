轟前朝腐敗、喊戰勝黑暗…川普就職演說「5重點」一次看

川普總統就職演說與他八年前的首次就職演說很相似，先是全面譴責前朝，再豪言承諾改變國家。(美聯社)

川普 總統就職演說與他八年前的首次就職演說很相似，先是全面譴責前朝，再豪言承諾改變國家；2017年時他保證會立即結束他形容的「美國大屠殺」，20日演說則宣稱美國的「衰落」將立即完結，迎來「黃金盛世」。以下是美聯社整理的五大重點。

喊出黃金盛世

這個承諾潛在的前提是美國過去四年來是個衰敗的國家，而對川普來說顯然是的。「美國的黃金時代從現在開始。一個激動人心的新時代的開始…我們的主權、國安將恢復，正義的天平將重新平衡，我們的首要任務是建立一個自豪、繁榮和自由的國家。」川普並誓言要派遣軍隊到美墨邊境 、提高國內石油產量、加徵關稅以讓美國公民致富。

批前政府腐敗

川普雖未指名道姓，但過去四年的美國領導層被他砲轟得體無完膚，稱其「無能和腐敗」。「現在政府連國內一個簡單危機都無法處理，與此同時國外又不斷發生一連串災難性事件…他們保護危險的移民而不是守法公民，犧牲美國邊境來保護外國邊境，在緊急情況下也無力提供基本服務…今天開始一切都將改變。」

稱能戰勝黑暗

川普在演說中試圖把搧動國會暴亂案歸咎於「司法部武器化」，並提到纏身的官司，隨後又將這些案件與去年7月在賓州造勢遇槍手襲擊的事件聯繫起來。「重建共和國的旅程並不輕鬆，那些想要阻止我們的人試圖奪走我的自由甚至生命…上帝拯救了我是為了讓美國再次偉大。」

締造和平 征服同步

川普讚揚自己幫助實現加薩停火協議，不過片刻之後他就誓言要從巴拿馬手中奪回巴拿馬運河，承諾推行「擴大領土」的政策，並將美國太空人 送上火星。

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