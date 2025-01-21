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轟前朝腐敗、喊戰勝黑暗…川普就職演說「5重點」一次看

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統就職演說與他八年前的首次就職演說很相似，先是全面譴責前朝，再豪言承諾改變國家。(美聯社)
川普總統就職演說與他八年前的首次就職演說很相似，先是全面譴責前朝，再豪言承諾改變國家。(美聯社)

川普總統就職演說與他八年前的首次就職演說很相似，先是全面譴責前朝，再豪言承諾改變國家；2017年時他保證會立即結束他形容的「美國大屠殺」，20日演說則宣稱美國的「衰落」將立即完結，迎來「黃金盛世」。以下是美聯社整理的五大重點。

喊出黃金盛世

這個承諾潛在的前提是美國過去四年來是個衰敗的國家，而對川普來說顯然是的。「美國的黃金時代從現在開始。一個激動人心的新時代的開始…我們的主權、國安將恢復，正義的天平將重新平衡，我們的首要任務是建立一個自豪、繁榮和自由的國家。」川普並誓言要派遣軍隊到美墨邊境、提高國內石油產量、加徵關稅以讓美國公民致富。

批前政府腐敗

川普雖未指名道姓，但過去四年的美國領導層被他砲轟得體無完膚，稱其「無能和腐敗」。「現在政府連國內一個簡單危機都無法處理，與此同時國外又不斷發生一連串災難性事件…他們保護危險的移民而不是守法公民，犧牲美國邊境來保護外國邊境，在緊急情況下也無力提供基本服務…今天開始一切都將改變。」

稱能戰勝黑暗

川普在演說中試圖把搧動國會暴亂案歸咎於「司法部武器化」，並提到纏身的官司，隨後又將這些案件與去年7月在賓州造勢遇槍手襲擊的事件聯繫起來。「重建共和國的旅程並不輕鬆，那些想要阻止我們的人試圖奪走我的自由甚至生命…上帝拯救了我是為了讓美國再次偉大。」

締造和平 征服同步

川普讚揚自己幫助實現加薩停火協議，不過片刻之後他就誓言要從巴拿馬手中奪回巴拿馬運河，承諾推行「擴大領土」的政策，並將美國太空人送上火星。

科技巨頭雲集

Google執行長皮伽(Sundar Pichai)、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)皆是座上賓，而本屆競選最活躍的特斯拉執行長馬斯克坐在川普子女後面的顯眼位置。

川普上任立即祭出多項針對無證客的行政命令。（路透）
川普上任立即祭出多項針對無證客的行政命令。（路透）

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