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貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

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貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

編譯盧炯燊／即時報導
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

出席川普總統就職典禮的女性貴賓，衣著打扮都力求端莊典雅，以呼應場合氛圍，但亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)卻獨樹一格。

現年55歲的桑契斯穿著的是一件白色蕾絲低胸緊身馬甲，外搭同色西裝外套。

典禮開始前，當貝佐斯與桑契斯挽手走進國會大廈圓形大廳(Capitol Rotunda)時，她的打扮頓時引人側目。當其他賓客陸續進入圓形大廳時，桑契斯一度盯著圓形大廳的穹頂，不理會別人的眼光。

桑契斯曾是一名電視記者，她在找到座位後不久脫下白色外套，即露出了蕾絲緊身馬甲，甚至可說是一件胸罩或緊身胸衣。有眼力敏銳的記者看出她這件大膽的選擇，是Alexander McQueen的緞面緊身馬甲，零售價約1800元。

她這身穿著跟坐在她旁邊的人截然不同，例如Meta創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)的妻子普莉希拉‧陳(Priscilla Chan)，套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風。

由於各媒體全程直播川普就職禮，桑契斯這身打扮即時在社交媒體引起批評，不少人指責她在如此盛大的活動，犯了「極其不合適的」失禮行為。

貝佐斯(中)的未婚妻桑契斯(左二)穿著白色蕾絲低胸緊身馬甲，外搭同色西裝外套。(...
貝佐斯(中)的未婚妻桑契斯(左二)穿著白色蕾絲低胸緊身馬甲，外搭同色西裝外套。(美聯社)

「天哪，桑契斯快把它收起來」、「就在我陶醉於美麗和優雅之時，桑契斯只穿著胸罩走進來」、「真是的，胸罩都看得一清二楚。今天不是夜總會活動，請展現一些品味和尊嚴」。有網民甚至留言說她「穿著維多利亞的秘密(Victoria’s Secret )出席就職典禮」。

有位網民在X平台分享一張照片，顯示查克柏格在就職典禮開始前，就盯著桑契斯的衣服和領口。

過去不少場合，桑契斯的服裝打扮都成為話題，她也不是第一次穿著同樣的全白套裝。上月她與貝佐斯在紐約約會時，也是穿著這套性感衣服。

貝佐斯 川普 查克柏格

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