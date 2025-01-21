川普就職典禮 科技大佬雲集 川普與矽谷關係成形

川普就職典禮，科技界重量級人物也沒有缺席，而且就坐在最前排顯著位置。右起：特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格及其妻子普莉西拉·陳。(歐新社)

川普 總統就職典禮除了政要雲集之外，另一群更受矚目的貴賓則是全球科技界大佬。

科技界五大巨頭︰特斯拉和SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk)、Meta Platforms執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)以及谷歌執行長皮伽(Sundar Pichai)全部現身，他們早已透過大筆捐款贊助就職慶祝活動對川普回朝輸忠。

這是美國政治權力轉移的明顯例子，華盛頓迎接一個新時代，政壇權力人物與商界科技巨頭互相擁抱。這群富豪掌管的公司市值總計超過12兆元，可說富可敵國。

更有甚者，川普在各個領域的反壟斷及放寬管制政策，將會為在座每位執行長帶來更多利益，當然也會帶來不少傷害。

這群人坐在副總統范斯(JD Vance)以及川普家人、內閣提名人的旁邊，顯示已經接近川普的權力核心。

就職典禮正式開始前，馬斯克與皮伽邊等待邊滑手機，其他人則與身邊的內閣提名人聊天。川普進入國會圓形大廳後就與庫克握手，當他在就職演說中提到要登陸火星時，馬斯克微笑著豎起大拇指。

貝佐斯的未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)穿著一件白色外套，裡面是一件白色蕾絲低胸緊身馬甲，引起不少貴賓側目。

TikTok執行長周受資也出席了典禮，川普在就職前夕，承諾將發布行政命令維持這個短影音社媒平台運作。

其他出席的商界人物還包括：精品集團LVMH執行長阿爾諾(Bernard Arnault)；避險基金大亨鮑森(John Paulson)、谷歌共同創辦人、世界第七大富豪布林(Sergey Brin)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)等人。