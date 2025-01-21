觀察站／台北祝賀團 座位安排費思量

因為嚴寒，川普 總統決定將就職典禮移入室內，令各國代表團措手不及；尤其兩岸的代表團的座位，令人好奇，台灣在美中之間，更凸顯「兩大之間難為小」的尷尬。

由於川普早宣布邀請中國國家主席習近平 觀禮，習近平雖依慣例不來，派國家副主席韓正為特別代表，幾乎是保障席。韓正20日的座位，在媒體大亨梅鐸後面。

而台灣的駐美代表處應變上更為措手不及。往年美國總統的就職典禮，代表處依慣例皆從美國國會議員手中取得遠超過足夠的入場券，還得先進場占位置，讓台北代表團能輕鬆觀禮。

然而，計畫趕不上變化。就職典禮因嚴寒低溫，從室外改為室內，空間大大縮減，各國使節紛紛搶破頭，無非想搶進座位有限的國會大廈圓頂大廳，親眼見證川普宣誓就職，同時證明兩國關係友好，台灣也不例外。

華盛頓郵報報導，就職典禮聯合委員會已分發22萬張門票，眾院糾儀官上周五給議員和國會山莊工作人員的電子郵件表示，那些門票只剩下「紀念意義」，因為「大多數門票」的持票者將無法親自參加儀式。替代方案是在第一資本體育館透過現場轉播觀看宣誓就職，而體育館最多可容納2萬人。

在川普與中國國家主席習近平日前通話的加持下，中國代表前進圓頂大廳已是板上釘釘；台灣勢必得努力應變，面子裡子都想兼顧。

但究竟該去哪裡呢？是到華府第一資本體育館與民眾一起看轉播，還是聯繫友好的智庫和民間友人幫忙，抑或退守代表處，連媒體都霧裡看花。

祝賀團團長韓國瑜 的座車20日出發後，甩開尾隨的記者，韓國瑜和台北駐美代表俞大㵢的行蹤不明，另一邊祝賀團的立委已搭上前往第一資本體育館的地鐵，並在臉書上大肆宣傳，他們取得貴賓票，可在包廂觀禮。

直到20日上午就職典禮開始之後，韓國瑜才公布與俞大㵢的合照，確定兩人在國會大廈遊客中心(Capitol Visitor Center)的解放廳(Emancipation Hall)觀禮。

自此，代表處兵分兩路的計畫，才真相大白。

據了解，駐美代表處19日向祝賀團簡報行程時即達成初步共識，分A、B計畫；一方面確保祝賀團有地方觀禮，另一方面也爭取將韓、俞二人送入國會大廈，但要求在場所有人守口如瓶。

如此諜對諜，深怕走漏風聲，自然是擔心計畫曝光，讓中方有機會提前掌握消息、給予美方壓力，迫使安排破局。

此次，代表處緊急應變，盡管還是未能讓韓國瑜進到川普演講現場，但意思到了；至少如民進黨立委王定宇所言，讓兩岸的代表都可以在「同一個屋頂下」。