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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

座位有別 韓正圓頂大廳現場觀禮 韓國瑜也進國會大廈坐側廳

記者陳熙文／華盛頓報導
立法院長韓國瑜率台北祝賀團20日兵分兩路參加川普就職典禮，韓國瑜與駐美代表俞大㵢進入國會大廈觀禮。(取自韓國瑜臉書)
立法院長韓國瑜率台北祝賀團20日兵分兩路參加川普就職典禮，韓國瑜與駐美代表俞大㵢進入國會大廈觀禮。(取自韓國瑜臉書)

川普總統的就職典禮20日舉行，中國國家副主席韓正代表習近平參加，與其他國家元首一齊在國會圓頂大廳(Capitol Rotunda)觀禮。

台灣由立法院長韓國瑜率領的祝賀團20日兵分兩路，韓國瑜與台北駐美代表俞大㵢進入國會大廈觀禮；民進黨立委王定宇表示，這與中國代表是在「同一個屋頂下」。

美國總統就職典禮傳統上不會邀請其他國家元首，但川普邀請幾位外國領導人觀禮。中國由國家副主席韓正和駐美大使謝鋒代表參加，其他國家元首如義大利總理梅洛尼、阿根廷總統米雷伊也到場，米雷伊還上前與韓正打招呼。

韓正在參加川普就職典禮之前，在華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表，以及特斯拉執行長馬斯克。

新華社報導，韓正表示，習近平在川普就職前通話，就中美關係發展達成重要共識，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。韓正也提到，希望美國企業繼續投資中國、紮根中國，積極發揮橋梁作用。

韓正會見馬斯克時表示，歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果；馬斯克則表示，特斯拉願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

由於華府嚴寒，川普就職典禮移至室內舉行，除韓國瑜與俞大㵢進入國會大廈外，台北駐美代表處也安排祝賀團跨黨派立委在第一資本體育館(Capital One Arena)貴賓區， 透過大螢幕同步觀禮。

韓國瑜指出，川普總統在就職典禮後，也到國會大廈遊客中心講話；韓國瑜說，這個區還坐有美國各州州長、各軍種高級將領，也有各國外交使節。

韓國瑜說，川普的演說強調美國優先政策，他期盼台灣在高科技產業能與美國有更多合作機會，形成強強聯合。

中國家副主席韓正(左二)出席川普總統就職典禮，阿根廷總統米雷伊(左一)上前打招呼...
中國家副主席韓正(左二)出席川普總統就職典禮，阿根廷總統米雷伊(左一)上前打招呼，中國駐美大使謝鋒(左三)為兩人翻譯，連前排坐著的梅鐸(右)都回頭。(路透)

韓正 川普 韓國瑜

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