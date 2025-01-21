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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

就職典禮插曲 鄉村歌手被迫清唱「美哉美國」拜登、賀錦麗救援

記者張聲肇／綜合報導
川普就職典禮，鄉村天后凱莉安德伍演唱「美哉美國」。（路透）
川普就職典禮，鄉村天后凱莉安德伍演唱「美哉美國」。（路透）

川普20日就職典禮上，伴奏音樂突然出問題，著名鄉村歌曲歌手凱莉安德伍(Carrie Underwood)被迫清唱「美哉美國」(America the Beautiful)，拜登、賀錦麗等出席者應安德伍請求也一同開口唱。紐約郵報以安德伍「沉著、冷靜」開頭，報導此事。

音樂前奏響起時，這位41歲的「美國偶像」比賽冠軍歌手準備就緒，但後來突然中斷，見伴奏音樂遲遲不響，她開口清唱幾句後說，「大家都知道歌詞，請幫我一起唱完」，接著開始清唱。美軍合唱團、海軍官校歡欣俱樂部及在場許多人跟著清唱。

她在拜登、喜萊莉柯林頓等民主黨人為主的觀禮人群前面唱完後，走到川普和副總統范斯面前，和他們握手。

川普團隊13日宣布凱莉安德伍獲邀擔任音樂演出人後，她說，「我愛我們的國家，很榮幸獲邀在就職典禮上演唱，為這場歷史事件略盡棉薄之力。我謙卑回應這項邀請，深感此時此刻，我們大家都須從團結精神出發，為國家的前途，共襄盛舉。」

不過ABC「觀點」(The View)節目主持人貝哈爾(Joy Behar )卻不以為然地質疑說，「我不了解你怎麼能在愛國的同時，又把罪行確定的重罪犯當作正常人。」貝哈爾認為川普「真的想摧毀我們的國家。」

不少藝人替凱莉安德伍辯護。琥碧·戈柏(Whoopi Goldberg )說，即使貝哈爾自己不見得有興趣甚至不想看就職典禮，任何人都有權決定到哪一場合去表演。

20日主唱「天佑美國」(God Bless the USA)的82歲老歌手格林伍德( Lee Greenwood)也替安德伍辯護，說「有些人抓住大明星的小辮子不放，我真替這種人惋惜，大不了說聲『謝謝你替我們新任總統表演』不就得了？」

2016年川普出馬競選迄今，奧克拉荷馬州長大的安德伍從來沒有公開表態支持或反對川普。2019年，她接受英國衛報訪問時說，「我盡量遠離政治，越遠越好，至少公開發言時如此，因為沒有贏家。」

川普 拜登 奧克拉荷馬州

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