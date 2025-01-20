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川普就職演說 十重點一次掌握

編譯任中原／綜合外電
總統川普發表就職演說，宣告美國將再度備受尊敬及讚譽。（路透）
總統川普發表就職演說，宣告美國將再度備受尊敬及讚譽。（路透）

川普周一美國總統就職演說摘錄如下：

1. 川普表示他將「改革」美國的貿易制度，以「保護美國的勞工及家庭」。他說，「不靠對公民徵稅來使國家富裕，我們將對外國徵收關稅、稅捐及收入，使美國人民富裕」。

2. 川普承諾將使美國再度成為一個製造業的國家；美國人將能憑自己的選擇買車，「我們將再度在美國製造汽車，達到數年前沒有人認為能夠達到的速率」。

3. 川普表示他將宣布國家能源緊急狀態，並「將價格拉低」。他重申選戰時的標準用語，「鑽吧，鑽吧」，並保證將解放美國的石油生產。他表示，美國擁有「地球上數量最大的石油及天然氣，我們將利用它。我們將拉低油價，再度充盈我們的戰略石油準備，並對全世界出口美國能源」。

4. 川普表示他將對美墨邊境宣布國家緊急狀態，正在討論於20日稍晚簽署這項行政命令。他將遣送「數百萬外國罪犯」回到他們來自的地方；「我將派軍隊到南部邊境，擊退對我們國家的災難性入侵」。

5. 川普重申，中國「正在營運」巴拿馬運行，並表示這條關鍵性水道已經被「愚蠢地」交予巴拿馬。他說，「我們並未送給中國，我們是送給巴拿馬，而且我們將收回來」。

6. 川普發布行政命令，美國將退出巴黎氣候協定。

7. 川普期待美國太空人將登上火星。

8. 川普表示，最令他驕傲的政績將是「一位和平製造者兼團結促進者」。

9. 川普再度表達他渴望將墨西哥灣的名字改為「美國灣」。

10. 川普以「我們的黃金時代才剛開始」作為演說的結論。他在演說接近尾聲時表示，「近年來我們的國家受到重大打擊，但我們將恢復元氣，並且使國家再度偉大，比以往更加偉大」。

他表示，「我們將是與眾不同的國家，充滿同情、勇氣與例外主義，我們的力量將結束所有戰爭，並對一個充滿憤怒、暴力且完全不可預測的世界引入新的團結精神。美國將再度備受尊敬及讚譽」。

川普 石油 邊境

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