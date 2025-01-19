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川普20日宣誓就職 天氣嚴寒典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
川普（Donald J. Trump）將於1月20日宣誓就任，成為美國第47位總統（川普也是美國第45位總統）。（美聯社資料照）
川普（Donald J. Trump）將於1月20日宣誓就任，成為美國第47位總統（川普也是美國第45位總統）。（美聯社資料照）

無論是新當選、連任或是回鍋，每4年都會有美國總統在就職日宣誓就職。除連任者進行簡單的再次宣誓儀式之外，美國歷史悠久的總統就職大典充滿了新一屆領導人的個人風格。

川普（Donald J. Trump）將於1月20日宣誓就任，成為美國第47位總統（川普也是美國第45位總統）。以下是法新社針對這場盛大典禮所做的簡介：

宣誓

根據美國憲法，每位新總統的任期必須在1月20日中午開始（如果20日是週日則改為隔天），總統必須宣誓就職。

近年來，總統就職典禮通常在國會大廈西側草坪上搭建的巨型臨時平台上進行。今年，由於天氣嚴寒，就職典禮將在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）內舉行。

賓客

川普邀請了多位科技界領袖參加就職典禮，他們將與新內閣人選等傳統嘉賓一同出席。根據美國媒體報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長暨臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、社群媒體巨擘TikTok執行長周受資等人都會出席。

即將卸任的總統拜登（Joe Biden）將參加這場典禮，儘管在2020年拜登擊敗川普時，川普拒絕出席拜登的就職典禮。

所有仍在世的前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）均與妻子連袂出席，唯獨歐巴馬（Barack Obama）單獨現身，米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）將缺席這場盛會。

傳統上不會邀請國家元首，但川普已向幾位外國領導人發出邀請，包括一些與他有相同右派政治立場的領導人。

極右派義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將出席，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和中國國家主席習近平也獲邀，但並非所有受邀人都會參加。

移師室內

原定會有22萬多名持觀禮票賓客在國會大廈戶外場地參加典禮，但川普昨天宣布因為天氣嚴寒，將就職典禮移至國會大廈圓形大廳，而這個場地僅能容納約600人。

川普表示，支持者可以從華盛頓的第一資本體育館（Capital One Arena）觀看現場直播，該場館最多可容納2萬人，他還承諾稍後會前往現場。

行政命令

川普表示，他正準備在上任的第一天簽署多項行政命令，推翻拜登政府的許多政策。

除了其他承諾，他還矢言啟動一項大規模無證移民驅逐計畫，並增加石油開採。他也表示，可能會立即開始對2021年攻擊國會的支持者進行赦免。

就職典禮一結束，美國官員與日本外相、印度和澳洲的外長預定召開會議；這4個國家之間的非正式戰略對話被稱為「四方安全對話」（Quad），拜登政府視「四方安全對話」為反制中國影響力的集體力量。

音樂

川普2017年首次就職典禮沒有明星加持，幾乎沒有A咖音樂人願意與他有牽連。如今，川普就職典禮2.0的情況好轉。

鄉村歌手凱莉安德伍（Carrie Underwood）將在就職典禮上演唱「美哉美國」（America the Beautiful）；另一名演出者是鄉村歌手李格林伍德（Lee Greenwood），他的愛國歌曲「天佑美國」（God Bless the USA）是川普造勢活動上的必備曲目。

就職典禮的前一天將有一場「勝利集會」，屆時將有鄉巴佬合唱團（Village People）表演，他們1970年代的歌曲Y.M.C.A.是川普造勢活動上的另一固定曲目，另外還會有搖滾小子（Kid Rock）和比利瑞塞洛斯（Billy Ray Cyrus）等表演者登臺獻藝。

川普 拜登 歐巴馬

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