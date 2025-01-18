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TikTok禁令後果7問：無法下載、數據消失…翻牆能用嗎？

記者顏伶如／綜合報導
圖為一名TikTok網紅在紐約的時報廣場舉牌自稱「TikTok難民」，呼籲民眾關注TikTok在美國將被禁。(路透)
圖為一名TikTok網紅在紐約的時報廣場舉牌自稱「TikTok難民」，呼籲民眾關注TikTok在美國將被禁。(路透)

最高法院17日宣布維持TikTok禁用令，19日起TikTok在美國地區將遭禁用。華爾街日報整理接下來發展的重點包括：

1.程式會關閉嗎？

消息人士說，禁用令生效後，TikTok將全面關閉應用程式，以保護對美國用戶提供服務的合作夥伴免於受罰，包括蘋果公司(Apple)與谷歌(Google)的應用程式商店(app stores)，還有軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)。

2.還能夠下載嗎？

蘋果與谷歌應用程式商店都必須遵守禁令，將TikTok從商店移除，還沒有TikTok的網友便無法下載，也沒辦法把TikTok轉載到新手機。

3.程式還能用嗎？

應用程式不會消失，但可能遇到問題，使用品質逐漸降低，數周之後恐將變成無法使用。

4.數據、創作怎辦？

登入資料、追蹤粉絲人數等數據資料將會消失，因為法律禁止為TikTok提供雲端服務的甲骨文公司保留TikTok資料。不過，德州農工大學(Texas A&M University)電腦教授顧國飛(Guofei Gu)說，TikTok可以在禁令生效之前，提早一步改用外國數據托管(data-hosting)供應商，盡量減少損失。

5.如何翻牆使用？

可以利用俗稱翻牆軟體的虛擬私人網路(virtual private networks，VPNs)繼續使用TikTok，因為使用者可以顯示並不是在美國，因此不受禁令影響。然而，蘋果與谷歌應用程式商店針對翻牆軟體用戶有限制。

6.哪些替代平台？

美國地區與TikTok類似的社群媒體有Instagram、YouTube，在Reels與Shorts專區都有短影音。其他平台還有Triller、Likee、Flip。社交平台Lemon8與小紅書(Xiaohongshu，又譯RedNote)的下載次數最近幾天突然增加，Lemon8母公司跟TikTok同為北京字節跳動科技(ByteDance)，因此同樣受到禁用令規範。小紅書雖然不受TikTok禁令影響，但未來美國國會議員可能以國安考量要求封殺。

7.會恢復使用嗎？

川普新政府上台後將有決定。

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