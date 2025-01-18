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TikTok如何從火紅社媒變國安威脅？ 1關鍵引起美政界警戒

編譯俞仲慈／綜合報導
●請寫圖說 TikTok全球其他地區有12億用戶，但美國用戶最有價值。(歐新社) epa11831726 A sign is displayed at the TikTok Los Angeles Headquarters in Culver City, California, USA, 17 January 2025. The Supreme Court ruled on 17 January 2025 against TikTok, rejecting the social media company's First Amendment challenge to the law that effectively bans it in the US starting on 19 January 2025. US President-elect Trump is considering an executive order to circumvent the ban. EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2025-01-17，數位典藏序號：20250118032237056】
●請寫圖說 TikTok全球其他地區有12億用戶，但美國用戶最有價值。(歐新社) epa11831726 A sign is displayed at the TikTok Los Angeles Headquarters in Culver City, California, USA, 17 January 2025. The Supreme Court ruled on 17 January 2025 against TikTok, rejecting the social media company's First Amendment challenge to the law that effectively bans it in the US starting on 19 January 2025. US President-elect Trump is considering an executive order to circumvent the ban. EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2025-01-17，數位典藏序號：20250118032237056】

2012年中國企業「字節跳動」(ByteDance)創立影音社群平台抖音(Douyin)，2016年推出國外版抖音TikTok，席捲全球社群，短短數年間變成美國國安威脅，無論川普首任，還是拜登任內，莫不積極推動禁用TikTok。

據美聯社報導，「字節跳動」宣稱TikTok屬於娛樂而非政治，不須對美國內容進行審核，不過衛報掌握的文件顯示，TikTok團隊指示版主刪除或限制涉及中國敏感話題的影片傳播，引起美國政界的警戒。

聯邦政府於2019年11月進行國安調查，12月五角大廈建議所有軍事人員的私人或公務手機皆應刪除TikTok，但TikTok表示「非常重視安全問題」並不斷改善保護措施。

2020年新冠疫情爆發後，時任總統川普考慮對TikTok下達禁令，同年8月川普發布行政命令，禁止美國企業與「字節跳動」或TikTok進行任何「交易」，接著又下令「字節跳動」必須在90天內分割TikTok美國業務，引起TikTok反彈而控告川普政府違反正當程序。

2020大選川普連任失敗，原本強制TikTok出售的計畫受挫，最終對TikTok放行，2021年9月TikTok宣布每月活躍用戶人數超過10億。

隨後有調查發現TikTok透過演算法向青少年灌輸大量有害內容，包括極端節食等「挑戰」影片，迫使TikTok在2022年2月禁止病毒惡作劇以及宣傳不當飲食等有害內容的傳播，時至2022年4月TikTok擊敗Instagram成為全球下載量最高的應用程式。

根據80多場外洩的TikTok內部會議記錄，母公司「字節跳動」中國員工多次瀏覽TikTok用戶非公開資料，引起美國官員對個資外洩給中國政府的疑慮，2023年2月白宮要求聯邦機構在30天內刪除所有公務行動裝置下載的TikTok，並於3月邀請TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)前往國會出席聽證會。

2024年參、眾兩院通過禁用TikTok或強制出售法案，送交拜登總統簽署，同年5月TikTok與母公司「字節跳動」以違憲為由控告聯邦政府。

2024年12月6日聯邦上訴法院法官一致同意可能導致TikTok被禁的法律，隨後總統當選人川普籲請聯邦高院暫緩對TikTok禁令，直到新政府上任尋求「政治解決方案」。

不過1月17日聯邦高院同意TikTok與中國政府關係密切對國安有極大威脅，裁定禁令自2025年1月19日起生效。

TikTok 川普 拜登

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