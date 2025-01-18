TikTok如何從火紅社媒變國安威脅？ 1關鍵引起美政界警戒
2012年中國企業「字節跳動」(ByteDance)創立影音社群平台抖音(Douyin)，2016年推出國外版抖音TikTok，席捲全球社群，短短數年間變成美國國安威脅，無論川普首任，還是拜登任內，莫不積極推動禁用TikTok。
據美聯社報導，「字節跳動」宣稱TikTok屬於娛樂而非政治，不須對美國內容進行審核，不過衛報掌握的文件顯示，TikTok團隊指示版主刪除或限制涉及中國敏感話題的影片傳播，引起美國政界的警戒。
聯邦政府於2019年11月進行國安調查，12月五角大廈建議所有軍事人員的私人或公務手機皆應刪除TikTok，但TikTok表示「非常重視安全問題」並不斷改善保護措施。
2020年新冠疫情爆發後，時任總統川普考慮對TikTok下達禁令，同年8月川普發布行政命令，禁止美國企業與「字節跳動」或TikTok進行任何「交易」，接著又下令「字節跳動」必須在90天內分割TikTok美國業務，引起TikTok反彈而控告川普政府違反正當程序。
2020大選川普連任失敗，原本強制TikTok出售的計畫受挫，最終對TikTok放行，2021年9月TikTok宣布每月活躍用戶人數超過10億。
隨後有調查發現TikTok透過演算法向青少年灌輸大量有害內容，包括極端節食等「挑戰」影片，迫使TikTok在2022年2月禁止病毒惡作劇以及宣傳不當飲食等有害內容的傳播，時至2022年4月TikTok擊敗Instagram成為全球下載量最高的應用程式。
根據80多場外洩的TikTok內部會議記錄，母公司「字節跳動」中國員工多次瀏覽TikTok用戶非公開資料，引起美國官員對個資外洩給中國政府的疑慮，2023年2月白宮要求聯邦機構在30天內刪除所有公務行動裝置下載的TikTok，並於3月邀請TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)前往國會出席聽證會。
2024年參、眾兩院通過禁用TikTok或強制出售法案，送交拜登總統簽署，同年5月TikTok與母公司「字節跳動」以違憲為由控告聯邦政府。
2024年12月6日聯邦上訴法院法官一致同意可能導致TikTok被禁的法律，隨後總統當選人川普籲請聯邦高院暫緩對TikTok禁令，直到新政府上任尋求「政治解決方案」。
不過1月17日聯邦高院同意TikTok與中國政府關係密切對國安有極大威脅，裁定禁令自2025年1月19日起生效。
上一則
TikTok禁令後果7問：無法下載、數據消失…翻牆能用嗎？
下一則
FB留言