TikTok美國1.7億用戶「最有價值」 禁令將重創字節跳動

最高法院17日裁定支持TikTok禁令，重創其母公司字節跳動。圖為一名TikTok網紅在紐約華盛頓廣場擺出一幅棺材模型，現場訪問民眾對禁令的看法。(路透)

分析指出，短影音平台TikTok (抖音 海外版)全球每月用戶在12億到18億人之間，主要市場包括印尼及巴西等人口大國，但以美國1億7000萬用戶最有價值；該平台靠廣告還有TikTok商店賣貨賺錢；專家指出，TikTok據估去年在美營收100億元，而全球收入在200億到260億元之間。

紐約時報17日報導，TikTok商店付佣金給網紅販賣美容用品、小電器、服飾等項目；社媒網絡的「每用戶營收」一般在美國為最高。

Benchmark Company學者齊加托伊斯(Mark Zgutowicz)表示，長期而言，美國是最有利可圖的市場。因此，TikTok在美國遭查禁，母公司字節跳動損失極沉重，現必須絞盡腦汁克服。

字節跳動即將出現的生意難題十分嚴重。臉書、推特等社媒15年前在中國被查禁，沒能聚集到大量中國用戶。與當初相比，TikTok最接近的體會應是2020年被印度 政府查禁，損失約2億印度用戶，只是接下來在別的地方用戶數都成長。

TikTok能否逃過美國查禁猶未可知。總統當選人川普考慮以行政命令，准許TikTok營運到找到新老闆。川普還可以下令司法部不執行查禁TikTok法律，或者延緩執法一段時間。

TikTok呈交法院的文件表示，若被查禁，在美業務必然受挫，很多現在、未來可能用戶，以及內容創作者，不分國內或海外，即便禁令後來解除也不會返回，而是遷移到對手平台。

字節跳動在中國國內外經營一批App，即便TikTok查禁令19日生效，在美國禁用，該公司在社媒平台界依然是大腕。字節跳動的最大營收，來自中國社媒App抖音。知情人士指出，包括TikTok，字節跳動2024上半年創收約730億元。

TikTok在美被禁，很可能讓它的美國競爭對手受惠。分析家及廣告商指出，據估85%的TikTok美國營收將很快轉移到Meta旗下的Instagram，以及谷歌控有的YouTube。兩家影音服務商都與他們的暢銷內容創造者，分享來自電商銷售或廣告收入的佣金。印度2020年砍掉TikTok，Instagram、YouTube很快就填補因此而生的真空。