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川普官方肖像曝光 激似先前入獄照…引發網友熱議

編譯盧思綸／綜合報導
白宮攝影師16日釋出總統當選人川普的官方肖像，因為拍攝的角度和神情神似他在富爾頓監獄的入獄照，引發討論。（歐新社）
白宮攝影師16日釋出總統當選人川普的官方肖像，因為拍攝的角度和神情神似他在富爾頓監獄的入獄照，引發討論。（歐新社）

天空新聞台(Sky News)報導，美國候任總統川普將在20日宣誓就職，白宮首席攝影師特羅克(Daniel Torok)16日在社群曝光川普與副手范斯的官方肖像，照片中川普面無表情、眼神銳利的鎖定鏡頭，讓不少人聯想到他前年8月拍過的「入獄照」，進而引發網友熱議。

特羅克在社群分享就職典禮邀請函上美國正、副總統當選人肖像，照片中，川普表情嚴肅、兩眼炯炯有神直盯鏡頭。支持者大讚「神情嚴肅、準備把事情做好」、「胸有成竹的樣子，有總統風範」。

在明亮的照片中，川普和范斯都穿藍色西裝和白色襯衫並繫藍色領帶，川普的西裝翻領上繫了一枚美國國旗別針。范斯在照片中面帶微笑，兩手環抱胸前，較符合傳統。

副總統當選人范斯的官方肖像。（歐新社）
副總統當選人范斯的官方肖像。（歐新社）

然而，過沒多久，不少網民便聯想到川普之前在富爾頓郡(Fulton County)監獄拍攝的「入獄照」。2023年8月24日，川普被控非法密謀推翻喬治亞州2020年總統大選，前往監獄投案拍下司法檔案照，這是美國史上第一張前總統的監獄大頭照。

當時，川普身穿海軍藍西裝，繫著紅色領帶，緊皺雙眉地盯著鏡頭。

X平台上一名網友說，「也許是我瘋了，但是川普的就職肖像不是很像他的官方大頭照嗎？」

另一名網友同意，「川普的就職官方肖像確實像他的大頭照！美國重罪犯！」

另一網友開玩笑說，「這看來就像恐怖片的鏡頭」，旁邊放著官方肖像的黑白版本。

不過，監獄拍的這張司法檔案照立刻變成當時川普競選的熱門周邊商品，為他帶來710萬美元進帳。

報導指出，有人認為就職肖像和入獄照「莫名相似」，懷疑是刻意為之；另外則有網友戲稱，應該直接用入獄照當肖像。

川普在第一任期時，白宮在2017年萬聖節公布川普的官方肖像照，當時照片中的川普露齒微笑。

川普涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭犯罪起訴，向富爾頓郡立監獄到案時拍攝了...
川普涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭犯罪起訴，向富爾頓郡立監獄到案時拍攝了入獄照(mug shot)。(路透)

川普 監獄 范斯

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