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CNN民調：川普第2度入主白宮 支持率遠勝上一次

編譯尤寶琪／綜合報導
根據有線電視新聞網(CNN)委託SSRS進行的最新民調，川普持續獲得他政治生涯中最正面的評價。(路透)
根據有線電視新聞網(CNN)委託SSRS進行的最新民調，川普持續獲得他政治生涯中最正面的評價。(路透)

根據有線電視新聞網(CNN)委託SSRS進行的最新民調，川普持續獲得他政治生涯中最正面的評價，顯示這位當選總統這次入主白宮所獲的支持，比他八年前入主白宮時要高得多。公眾也普遍認為，川普這次很可能會兌現他在競選時期承諾的的一些經濟和移民政策，並且會利用總統行政權(Executive Power)來對付他的競爭對手，同時可能特赦與2021年1月6日國會大廈攻擊事件有關的被定罪者。

隨著華盛頓權力交替接近，55%的受訪民眾認可川普這次的處理方式，55%的民眾預期他第二任期會表現出色；相對之下，在2017年同時期，只有40%的民眾認可他處理權力過渡的方式，48%預期他能做好總統一職；但目前川普的正面評價仍落後最近幾任總統上任時的評價。

目前，46%的受訪民眾對川普抱持正面的看法，48%的人抱持負面的看法；這是他在2016年總統大選以來，取得的最佳成績；當年有47%的人對川普抱持有好感，50%的人則持負面評價；但歷史顯示，這種蜜月期會結束，歷任總統在任期內，正面評價都會持續下降。

川普這次將會與完全執政的共和黨一起上任，這是共和黨自2019年以來，首次同時掌控美國參議院與眾議院。但民眾對於共和黨全面執政效果預期，似乎不如對川普擔任總統來的樂觀；53%受訪民眾認為，共和黨全面掌控參議院、眾議院和總統職位的情況，對國家不利。

川普支持率上升之際，多數民眾預期新政府上台後國家狀況和經濟將會有所改善；56%的受訪民眾表示，他們相信一年後的國家整體經濟狀況會非常好或相當好，52%認為四年後的國家整體經濟狀況會更好；其中，只有31%的受訪民主黨認為，一年後經濟狀況會非常好或相當好，但81%的共和黨人這麼認為，另有54%的受訪獨立人士相信，一年後經濟狀況會好。

在預期經濟狀況改善之際，有80%受訪民眾認為，川普有可能會對墨西哥、加拿大和中國的商品徵收關稅，過半數的人認為他會降低日常用品的成本。但許多經濟學家卻認為，川普的關稅計畫反會導致美國普通家庭的生活成本增加。

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