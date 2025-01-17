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5科技巨頭將出席就職典禮 川普認釋2大利多

記者顏伶如／綜合報導
川普的總統就職典禮下周一登場，國會大廈前的會場已布置就緒。（路透）
川普的總統就職典禮下周一登場，國會大廈前的會場已布置就緒。（路透）

總統當選人川普20日將宣誓就職成為美國第47任總統，政權交接團隊資深官員說，科技界五大巨頭確定出席就職典禮，川普認為科技大佬雲集的場面有助於對美國人民傳達就業、言論自由的利多訊息。

政權交階團隊資深官員說，亞馬遜(Amazon)創辦人兼華盛頓郵報老闆貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉(Tesla)創辦人及全球首富馬斯克(Elon Musk)、臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)、TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)都將與第一家庭及前任美國總統一同坐在貴賓席。前第一夫人米雪兒‧歐巴馬與前眾院議長裴洛西則不會出席。

官員說，川普希望向美國人民傳達的第一個訊息就是「言論自由的重要」，其次則是科技界五大巨頭都是在美國國內推出大量就業機會的雇主，「他們將在川普二度執政時扮演重要角色」。

不過，拜登總統在15日的告別演說才提出警告，指一個超級富豪的寡頭政治「科技工業複合體」(tech-industrial complex)正在美國扎根，影響美國人民的公平和自由權利。

2024年競選期間，川普曾警告查克柏格若再使用2020年選舉時的打壓手段，「就等著在牢裡度過餘生」。川普贏得選舉之後，查克柏格兩度造訪川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所，臉書母公司Meta捐款100萬美元給川普就職典禮。查克柏格已取消臉書平台的事實查核(factchecking)機制。

周受資的出席則讓媒體感到意外，川普第一任執政期間曾以中國共產黨可能竊盜用戶資料為由企圖封殺TikTok，但最近幾周隨著拜登政府宣布的TikTok禁令生效日期1月19日逐漸接近，川普則說願為TikTok尋找解套之道。

Politico新聞網站分析，川普第一次當選時，美國企業界感到意外，但這次許多產業都紛紛為就職典禮做出金額破紀錄的捐款，並且確定川普與社會大眾都看到輸誠舉動。

長期為川普爭取募款的幕僚貝拉德(Brian Ballard)說：「沒人知道兩個月後狀況如何，但現在美國企業都一致挺川普。」

亞馬遜和藍源太空創辦人貝佐斯。（美聯社）
亞馬遜和藍源太空創辦人貝佐斯。（美聯社）
特斯拉和SpaceX創辧人馬斯克。（路透）
特斯拉和SpaceX創辧人馬斯克。（路透）

川普 查克柏格 TikTok

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