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同天試飛火箭…藍源「新葛倫號」首飛成功 Space X星艦毀壞

記者張聲肇／綜合報導
貝佐斯的藍源公司16日清晨首次成功發射新葛倫號，並在太空軌道安放衛星。（路透）
貝佐斯的藍源公司16日清晨首次成功發射新葛倫號，並在太空軌道安放衛星。（路透）

兩大太空科技巨頭貝佐斯的藍源公司和馬斯克的太空探索（Space X），16日先後發射太空船，藍源的巨型火箭「新葛倫」號1首次試飛成功，但太空探索的星艦（Starship）則以失敗收場。

16日清晨長達320呎的新葛倫號機身從佛州卡納維爾角太空軍基地升空，運載著衛星布放平台，13分鐘後飛抵地球軌道，連競爭對手太空探索公司的馬斯克都喊讚。

藍源火箭的老闆、亞馬遜創辦人貝佐斯在控制中心看著這龐然巨物的七個主要引擎同時點燃、升空，抵達數千哩外的目標區後，和員工齊聲喝采。

火箭第一節助推器降落在大西洋時，沒有準確落到指定地點，不過藍源公司認為達成首要目標即可。貝佐斯自己也認為，首度試飛連助推器也要精準降落的話，「有點太過瘋狂。」

藍源執行長林普(Dave Limp)在火箭飛抵軌道後，在X平台表示，「我們做到了！接下來，春天，我們會再度嘗試降落(回地球)。」

這次試飛的任務包括由第二節火箭載著衛星環繞地球，根據太空總署的指示，遠離太空「垃圾」，以策安全。

新葛倫號的主要功能是運載太空船上太空，最終目的是把太空人送上地球軌道和月球。藍源計畫今年內讓新葛倫號出六到八次任務。

貝佐斯不透露他對太空事業的總投資額，也不認為藍源要和馬斯克的太空探索公司競爭。「雙贏、多贏的空間大得很，太空時代的新階段才剛開始，整個業界大可攜手合作，降低太空飛行的成本。」

新葛倫號是近年來飛向蒼穹的新型火箭之一。聯合發射聯盟的火神運載火箭、歐洲亞利安六號改良火箭、NASA的太空發射系統火箭，都計畫載人上月球。

幾個小時後，馬斯克的大型星艦也在德州發射試飛，雖然機械手臂成功接住返回的推進器，但裝載十枚假衛星的太空船的六具引擎在飛行八分半之後，都先後失去動力而毀壞。

星艦原本預定飛越墨西哥灣，再繞行地球一周。16日的試飛是最新升級版的星艦。美聯社報導也將兩個太空公司的試飛放一起比較，美聯社報導，幾個小時前，藍源的新葛倫火箭在首次飛行時進入軌道，成功地將一顆實驗衛星放置在距離地球數千英里的地方。但第一段推進器被毀，未能在大西洋的浮動平台上著陸。

SpaceX星艦16日第七次試飛，上部太空船失聯毀壞，但機械手臂成功捕捉返回的推...
SpaceX星艦16日第七次試飛，上部太空船失聯毀壞，但機械手臂成功捕捉返回的推進器。(美聯社)

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