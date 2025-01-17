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習近平派特別代表韓正 出席川普就職典禮

記者陳政錄／綜合報導
大陸外交部宣布，習近平派韓正代表參加川普就職典禮。（路透）
大陸外交部宣布，習近平派韓正代表參加川普就職典禮。（路透）

美國總統當選人川普下周一（20日）的就職典禮，中國國家主席習近平決定派國家副主席韓正擔任他的特別代表，出席華盛頓的就職大典。

中國是17日透過外交部網站發布此一訊息，證實習近平將派特使出席川普就職。

早前，川普表示曾向習近平發出邀請函，但過去並無中國國家主席出席美國總統就職典禮的前例，川普打出這張牌，讓中方如何回應，也成了各國關注的懸念。

中國外交部發言人17日宣布，應美方邀請，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席1月20日舉行的川普總統就職典禮。

中國外交部發言人還說，中方始終依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。他們願和美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、永續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

川普的總統就職典禮將於1月20日舉行，川普政權交接團隊發言人李威特日前被問到習近平是否回覆邀請時說，目前還「待定」。在中方宣布後，川普政府如何安排韓正的座位，也令外界好奇。

以往美國總統的就職典禮，中方皆由中國駐美大使代表出席，任何更高層級的官員都反映兩國關係轉變。

先前英國金融時報曾報導，北京方面已告知川普團隊，將派高階特使赴美出席代表習近平。報導稱，目的是減緩美中關係的緊張，當時的人選可能是韓正，也可能是中國外交部長王毅。

這則報導引述一名知情人士說，川普有些顧問希望中方派遣中國共產黨中央政治局常委蔡奇，身為習近平的親信，他的權力比韓正或中國外長王毅大得多。

不過，報導也指出，中方任何官員出席這場典禮都將是前所未見，因為中國先前皆由駐美大使代表出席。

至於台灣方面，則由立法院長韓國瑜率朝野立委組成代表團前來觀禮。

美國媒體稍早報導，畢竟美中仍在對抗之中，習近平如出席川普的就職典禮，恐面臨「不可測的政治風險」。華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻認為，北京當局擔心習近平出席典禮後，如川普政府未來對中國採取敵對行動，將有損習近平的權威。

川普 習近平 韓正

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