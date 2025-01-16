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第一夫人吉兒：相知50年的裴洛西籲拜登退選 令人失望

編譯陳韻涵／綜合報導
第一夫人吉兒對於相交50年的前眾議長裴洛西勸退拜登，仍然耿耿於懷。（美聯社）
第一夫人吉兒對於相交50年的前眾議長裴洛西勸退拜登，仍然耿耿於懷。（美聯社）

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)在「華盛頓郵報」15日刊出的長篇訪問報導中表示，她與拜登總統準備離開白宮之際，她持續思考與眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)長達50年的友誼，並對裴洛西主導推動呼籲拜登退出競選連任感到失望。

吉兒寫道，「最近我一直在想這個問題」，「我們是有50年交情的朋友，(裴洛西呼籲拜登退選)令人失望」。

去年7月，拜登與前總統川普的辯論慘不忍睹；裴洛西在那之後接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)晨間節目「早安！喬」(Morning Joe)訪問時表示，「由總統決定他是否參選。」然而，就在拜登發表聲明，堅稱他會選到底之後，裴洛西的言論廣泛被解讀為拜登應考慮退選的暗示。

華郵報導，吉兒與閨密瑪麗‧杜迪(Mary Doody)討論拜登在民主黨內承受的壓力。杜迪告訴華郵，「很糟糕、卑鄙且不尊重，她說了很多，我是有私心，但拜登不應被如此對待。」

吉兒接受華郵訪問時，提及拜登政權交接過渡時期的一些難忘時刻。

吉兒憶述去年12月法國巴黎聖母院(Notre Dam)重新對公眾開放的短暫互動，當時她坐在即將上任的川普總統旁邊。吉兒表示，川普告訴她，「我在橢圓形辦公室與妳丈夫會面愉快。」吉兒當時告訴川普：「沒錯，因為你們都很健談。」

數月以來，川普持續嘲諷拜登家庭，吉兒被問到為何她仍與川普對話時表示，這是出於尊重。她說：「喬和我尊重我們的機構和傳統，對我而言，他們繼續下去非常重要，口出惡言有什麼意義呢？」

吉兒表示，她曾邀請即將上任的第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)到白宮喝茶，這是前後總統過渡期間的第一夫人傳統，但梅蘭妮亞婉拒。

吉兒說，她之後發一封信給梅蘭妮亞，恭喜她並表示願意協助她重返白宮。兩位前後第一夫人在前總統卡特的葬禮上碰面時，梅蘭妮亞才告知吉兒收到信並表示感謝。

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