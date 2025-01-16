拜登卸任前獲「超差評」 CNN民調：6成認為他任期失敗

有線電視新聞網(CNN)委託SSRS進行的民調顯示，拜登將帶著任期內最低的支持率卸任。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)委託SSRS進行的民調顯示，拜登 將帶著任期內最低的支持率卸任，其好感度接近個人最低紀錄，美國民眾普遍認為拜登的四年任期更接近失敗，其政府幾乎沒有扭轉人民對國家狀況或經濟的負面看法。

整體上，36%的美國成年人認同拜登的總統任期表現，接近他個人的最低紀錄，他在移民(31%)、外交事務(32%)、經濟(33%)方面獲得的支持率更低；即使是他最積極處理的議題也未獲得高支持率，在保護美國民主(46%)、處理環境政策(44%)或處理醫療保健政策(43%)方面的支持率都未超過五成。

注重個人感受大於工作表現的好感度方面，拜登獲得33%的好感度，及58%的負面評價，只比他自2009年擔任歐巴馬 副總統以來的最低紀錄高出一個百分點，過去兩年他的好感度大多為30%左右的低水準。

副總統賀錦麗 的好感度比去年7月宣布加入競選前略高，現在有39%的人對她持正面評價，6月時為29%，但有50%的人對她持負面看法，在2021年1月拜登剛上任時，賀錦麗的好感度為51%。

61%的美國人認為拜登的總統任期整體上是失敗的，僅38%認為是成功的任期，遠遠落後柯林頓(68%認為成功)和歐巴馬(65%認為成功)，但表現勝過小布希2009年卸任時的成績，當時68%的國人認為其總統任期失敗。

無論認為拜登的總統任期是成功或失敗，大多數人認為與他的個人行為有關，42%的國人認為拜登的失敗是個人缺點所致，23%認為其成功要歸功於個人優點，19%則認為拜登的總統任期失敗是外部情況所致。

在民主黨內部，拜登任期尾聲的支持率為71%，是他任期內在黨內獲得的最低支持率；在無黨派人士中，31%贊同拜登的執政表現，共和黨的支持率為8%。

在無黨派人士中，拜登的支持率於2023年5月降到40%以下，之後一直未再回升。

拜登任內從未改變國人對國家情況的強烈負面看法，2021年1月他入主白宮時，僅22%國人認為美國的情況至少相當不錯。