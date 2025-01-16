拜登告別演說 警告超級富豪「寡頭政治」威脅

拜登總統15日在白宮橢圓形辦公室發表告別談話，他特別提醒制衡的重要，權力若被濫用將造成嚴重後果，他也對社群平台充斥的假訊息表示憂心。（路透）

拜登 總統15日向全國人民發表告別演說，他警告，「超級富豪的寡頭政治正在美國紮根，科技產業複合體（tech-industrial complex）正在侵犯美國人的權利。」

拜登下周一將把政權移交給川普 ，拜登說，在說再見的同時，他也想警告大家，國家的權力正集中在少數、極為富有的人們手中。

拜登說，假如他們濫用權力，不受到監督，將產生非常嚴重的後果；拜登稱，寡頭政治正在形成，由極富有和權勢的人把持，威脅到美國的民主自由和人權，也威脅到美國人的平等。

拜登說，富人應當公平地繳稅，美國應改革稅收政策，而不是為億萬富翁減稅；拜登也將矛頭指向美國的科技鉅子，認為他們現在掌握無可比擬的權力和財富。

拜登總統15日在白宮的總統堅毅桌前向全國人民發表告別演說，同時結束他50年的公職生涯。（美聯社）

「美國人正被虛假訊息所掩埋，讓濫權有機可趁，而自由媒體正在瓦解、社群網路平台甚至放棄事實查核。」拜登說，美國應該讓社群平台負責，以保護美國的家庭和下一代，及民主。

拜登引用艾森豪總統卸任時對軍工複合體的警告指稱，「我同樣擔心科技工業複合體正在崛起，可能構成我們國家真正的危險。」

拜登也說，沒有總統在任內犯罪應當獲得免罪，指總統的權力不是無限大的，也非絕對的；拜登表示，當財富和權力集中在少數人手中，也將破壞國家的團結，讓人民不再相信他們有平等的機會。

拜登的談話明顯指向即將上任的川普政權，以及對川普有影響力的科技富豪。

拜登說，他在美國史上最艱難的時期之一擔任總統，得以目睹美國關鍵工作者的韌性，在世紀大疫中幫助國家度過難關、看到第一線救援人員的英勇，以及倡議者的決心，為美國人的自由和權利挺身而出，他深感榮幸。

拜登也細數政績指出，他在任內創造近1700萬個工作機會，同時國內擁有醫療保險的人數創下新高。

拜登指出，北約在他任內獲得強化，並指出，烏克蘭仍然是自由的；他也說，美國在與中國的競爭之中更為領先，他對過去四年的政績感到驕傲。

拜登說，他希望看到接任政府的成功，因為他希望美國能夠成功；拜登表示，這正是為什麼他按照總統的職責，確保了一次和平且有秩序的政權移轉。