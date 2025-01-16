以哈停火川普也有功勞？拜登嗆：開什麼玩笑

激戰15個月的中東以哈戰火15日終達成停火協議。即將卸任的拜登總統與總統當選人川普都稱自己斡旋有功。圖為川普大選獲勝，去年11月13日應邀到白宮拜會拜登。(美聯社)

總統拜登 15日指出，以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)達成加薩停火協議，指其外交政策一直致力於達成這項目標；總統當選人川普 則說，這是他去年獲得勝選的結果。

在白宮記者會上，有記者問拜登以哈停火，川普是不是也有功勞？已準備離開的拜登回頭看了記者一眼說：「開什麼玩笑！」

以色列與哈瑪斯日前在卡達首都多哈重啟雙方停火與人質釋放的談判；拜登15日表示，美國在經過數月的交涉，以色列和哈瑪斯成功達成協議。

拜登指出，這項協議不但停止在加薩(Gaza)的戰鬥、讓巴勒斯坦人民可以獲得必要的人道幫助，也讓遭囚禁15個月的人質得以與家人團聚。

拜登說，他在去年5月31日就提出這項停火計畫的輪廓，並獲得聯合國安全理事會的支持。

拜登表示，停火協議的達成不僅是受到黎巴嫩停火和伊朗弱化的壓力，也因為美國外交手腕的努力和鍥而不捨。

拜登說，他的外交政策從來沒有放棄達成雙方停火的目標。

川普15日則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，停火協議之所以可以達成，無疑是因為他去年獲得歷史性的勝利；川普說，他的勝利向全世界傳遞川普政府追求和平的訊息，他的團隊會透過談判來確保所有美國人和盟友的安全。

川普說，他很高興看到遭到狹持的美國和以色列人質將與家人和親友重聚。

川普指出，在中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)的努力之下，川普的國安團隊會持續與以色列和盟友緊密合作，確保加薩走廊不會再成為恐怖分子的避風港。

川普說，美國將持續在中東地區推動「以實力謀和平」的策略，在停火協議的基礎之上，繼續擴大2020年簽署的亞伯拉罕協議(Abraham Accords)。