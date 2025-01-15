周日前關閉TikTok 用戶絕望：我將失去已逝女兒的回憶

TikTok豎白旗擬在周日前下架。 （美聯社）

路透社報導，當聽到中國母公司「字節跳動」計劃在周日之前關閉其 1.7 億美國用戶的應用程序的消息後，失望、否認和困惑席捲了美國 TikTok ，似乎已然放棄維持這一流行視訊共享平台繼續運作的努力。

報導稱，在該應用程式上累積的粉絲和職業用戶，幾個月來一直希望TikTok 能夠找到一種方法來避免美國於2023 年通過的禁令。28 歲的紐約研究經理兼內容創作者 Joonsuk Shin 表示：「TikTok 發出白旗信號非常令人沮喪和悲傷。」

一些用戶呼籲抵制 Meta Platforms 旗下的 Instagram 和 Facebook 等應用程式，以及 Elon Musk旗下的X，這幾款應用被預期將吸引經常使用TikTok的廣告商。

一位用戶說：「我們都需要在同一天刪除我們的 Facebook、X 和 Instagram 帳戶。」

字節跳動被要求在 1 月 19 日之前出售 TikTok 在美國的資產，否則將面臨美國禁令。立法者擔心該應用程式構成國家安全風險，因為中國可能迫使該公司分享其美國用戶的數據。 TikTok則否認曾經或將會分享美國用戶數據。

TikTok 及其母公司字節跳動試圖推遲該法律的實施，他們稱該法律違反了美國憲法第一修正案對政府限制言論自由的保護。報導稱，除非美國最高法院決定停止該禁令，否則週日嘗試打開該應用程式的人們將看到一條彈出訊息，引導他們訪問包含有關關閉資訊的網站。

28 歲的TikTok用戶安柏．古德(Amber Goode) 是一位來自科羅拉多州的真實犯罪內容創作者，她抱怨為了最高法院對這款深受喜愛的應用程式的命運做出裁決而等待。「他們為什麼要玩弄我們？」古德說道，「我覺得政府正在避免給我們他們早已知道的答案。」

《華盛頓郵報》週三報道稱，當選總統川普正在考慮發布一項行政命令，希望「拯救 TikTok」，但目前尚不清楚這樣的命令是否會規避禁令。

其他用戶本週開始告別，分享他們的追隨者可以在哪裡找到他們的資訊。許多人已經轉向小紅書 等中國應用程式，並使用翻譯服務來破解普通話的註冊說明。

在周二，用戶仍然希望週日的截止日期能延長 270 天，而一些人則開玩笑地模仿他們在 小紅書上學到的簡單中文短語，讓 TikTokers 不禁好奇：「大家是如何在 24 小時內學會中文的？」

報導稱，有些人正在爭先恐後地保存他們的內容。一位用戶評論道：「我的女兒於 2023 年去世了。我一直將她所有的影片保存到我的手機上。我不能失去這些，」。其他用戶則感謝字節跳動沒有等待裁決，「沒有向惡霸屈服」，而另有用戶則批評字節跳動這樣做。

32 歲的前律師兼全職創作者伊什帕爾．西杜(Ishpal Sidhu) 表示：「這非常令人難過，因為我以為我們正在取得進展。」週日，她將失去近40 萬粉絲和收入。她想知道一月份是否還會為她的內容付費。

美國以外的一些用戶則更直言不諱——慶祝他們的演算法將不再受到美國社群媒體困境的主導。「向美國人說再見，」紐西蘭內容創作者盧克霍普韋爾說。