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川普將就職 馬斯克、貝佐斯、查克柏格傳出席典禮

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
NBC報導，馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和查克柏格（Mark Zuckerberg）出席川普就職典禮時，將與共和黨內閣提名人和其他民選官員坐在一起；圖為查克柏格。(美聯社)
NBC報導，馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和查克柏格（Mark Zuckerberg）出席川普就職典禮時，將與共和黨內閣提名人和其他民選官員坐在一起；圖為查克柏格。(美聯社)

知情人士透露，科技大亨馬斯克、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯和Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格20日將出席美國候任總統川普的就職典禮。

美國國家廣播公司（NBC）率先報導，特斯拉、SpaceX和社群媒體X掌門人馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和查克柏格（Mark Zuckerberg）出席川普就職典禮時，將與共和黨內閣提名人和其他民選官員坐在一起，位置顯眼。

3人的代表皆未立即回應置評要求。

貝佐斯的亞馬遜和查克柏格的Meta是為川普就職典禮捐款的企業之一，各捐贈了100萬美元（約新台幣3300萬元）。

美聯社報導，查克柏格下週將與共和黨億萬富翁捐助者共同舉辦川普就職典禮招待會，這是他向川普輸誠的最新跡象。

兩名不願具名的知情人士透露，由查克柏格共同主持的招待會定於20日傍晚、即就職派對登場前不久舉行。

共同主辦這場招待會的還有美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆、賭場大亨艾德森（Sheldon Adelson）的遺孀米瑞安．艾德森（Miriam Adelson），以及即將出任美國駐義大使的富豪企業家費爾蒂塔（Tilman Fertitta）、美國職棒大聯盟芝加哥小熊老闆芮基茲（Todd Ricketts）伉儷。

Meta拒絕發表評論。

川普去年11月贏得總統大選後，查克柏格飛往佛羅里達州，在川普的住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他共進晚餐。

查克柏格上週宣布，他正在改變臉書和Instagram的內容審核政策，包括以使用者添加附註的「社群筆記」功能取代第三方事實查核。川普表示，此舉「可能」是查克柏格對他揚言報復的回應。

川普 查克柏格 貝佐斯

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