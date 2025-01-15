南加再颳強風 數百萬人收火災警告 9萬戶預防性斷電

圖為消防人員在洛杉磯寶馬山花園的一幢房屋滅火。(美聯社)

強烈焚風再起，南加州 數百萬人收到新一波火災警告，9萬戶預防性斷電；拜登 政府發放770元給每位災民，已有近6000人受惠。

美聯社14日報導，南加大 火目前兩場大火7日起已燒了七天，日出前從山上吹下來的聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)持續增強，足以讓死灰復燃或將餘燼吹到數哩之外，可能引發新火苗。14日仍有約8萬8000人還在疏散， 但官員警告若野火擴大，另外的8萬4000人可能被令撤離。

30萬人 位在最高風險區

洛杉磯地區的火災已造成24人死亡，消防局局長克勞利(Kristin Crowley)在記者會上表示：「危及生命的破壞性強風降臨。」

南加州大部分地區的火災風險仍高，從聖地牙哥到洛杉磯北方300哩都在高度戒備範圍之內。

氣象預報員表示，風險最高的地區在洛杉磯以北的內陸地區，包括人口稠密的千橡市(Thousand Oaks)、北嶺(Northridge)和西米谷(Simi Valley)，前述地區的人口逾30萬人。

公用事業公司先發制人，斷電以防電線遭強風吹落引發新火災，影響近9萬戶。

疲憊且焦慮的居民被告知，隨時準備好逃難；他們保持警惕，密切關注天空和彼此的狀況，另也有人趁亂打劫、在火場飛無人機、違反宵禁等，警方迄今逮捕約50人。

洛市警局(LAPD)局長麥唐諾(Jim McDonnell)表示，三人涉嫌縱火而落網，有人看到他們放小火，所幸火勢隨即被撲滅；其中一人用烤肉火槍點火，一人點燃一把梳子，第三人試圖在垃圾桶放火，這三起縱火事件都不在既有災區。

6000人 先領770元補貼

在賑災方面，拜登總統表示，聯邦政府將給予受加州野火影響的災民，每人770元的補貼，讓他們可以購買嬰兒配方奶粉、處方藥、衣服和食物等生活必需品；目前已有6000人獲准領取這筆補助，相關計畫預計發放510萬元。

拜登說：「我們不會等到火災結束才開始協助災民，我們現在就予以協助。」