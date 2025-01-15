我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

南加再颳強風 數百萬人收火災警告 9萬戶預防性斷電

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為消防人員在洛杉磯寶馬山花園的一幢房屋滅火。(美聯社)
圖為消防人員在洛杉磯寶馬山花園的一幢房屋滅火。(美聯社)

強烈焚風再起，南加州數百萬人收到新一波火災警告，9萬戶預防性斷電；拜登政府發放770元給每位災民，已有近6000人受惠。

美聯社14日報導，南加大火目前兩場大火7日起已燒了七天，日出前從山上吹下來的聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)持續增強，足以讓死灰復燃或將餘燼吹到數哩之外，可能引發新火苗。14日仍有約8萬8000人還在疏散， 但官員警告若野火擴大，另外的8萬4000人可能被令撤離。

30萬人 位在最高風險區

洛杉磯地區的火災已造成24人死亡，消防局局長克勞利(Kristin Crowley)在記者會上表示：「危及生命的破壞性強風降臨。」

南加州大部分地區的火災風險仍高，從聖地牙哥到洛杉磯北方300哩都在高度戒備範圍之內。

氣象預報員表示，風險最高的地區在洛杉磯以北的內陸地區，包括人口稠密的千橡市(Thousand Oaks)、北嶺(Northridge)和西米谷(Simi Valley)，前述地區的人口逾30萬人。

公用事業公司先發制人，斷電以防電線遭強風吹落引發新火災，影響近9萬戶。

疲憊且焦慮的居民被告知，隨時準備好逃難；他們保持警惕，密切關注天空和彼此的狀況，另也有人趁亂打劫、在火場飛無人機、違反宵禁等，警方迄今逮捕約50人。

洛市警局(LAPD)局長麥唐諾(Jim McDonnell)表示，三人涉嫌縱火而落網，有人看到他們放小火，所幸火勢隨即被撲滅；其中一人用烤肉火槍點火，一人點燃一把梳子，第三人試圖在垃圾桶放火，這三起縱火事件都不在既有災區。

6000人 先領770元補貼

在賑災方面，拜登總統表示，聯邦政府將給予受加州野火影響的災民，每人770元的補貼，讓他們可以購買嬰兒配方奶粉、處方藥、衣服和食物等生活必需品；目前已有6000人獲准領取這筆補助，相關計畫預計發放510萬元。

拜登說：「我們不會等到火災結束才開始協助災民，我們現在就予以協助。」

此外，拜登13日呼籲國會加速通過加州野火及其受害者的經費審議，加州州長紐森(Gavin Newsom)則透過火災消息事實查核網站附上的民主黨募款平台連結，響應賑災捐款。

強烈焚風再起，南加州數百萬人收到新一波火災警告，9萬戶預防性斷電。圖為傍晚時分的...
強烈焚風再起，南加州數百萬人收到新一波火災警告，9萬戶預防性斷電。圖為傍晚時分的艾塔迪那社區。(路透)

加州 拜登 南加大

上一則

川普團隊增談判籌碼 擬逐月增2%到5%關稅 避免通膨飆升

下一則

拜登再下重手 幾乎等同封殺中俄汽車

延伸閱讀

川普要讓美國成為能源霸主 傳上任首日連發行政命令

川普要讓美國成為能源霸主 傳上任首日連發行政命令
美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」

美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」
拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定

拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定
白宮國安顧問蘇利文卸任在即 這些時刻讓他「睡不著」

白宮國安顧問蘇利文卸任在即 這些時刻讓他「睡不著」

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」