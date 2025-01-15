水管遇火爆裂因禍得福 整條街6民宅剩她家倖存

洛杉磯市艾塔迪那的一棟民宅，因水管爆裂得以倖存。圖為被焚毀的艾塔迪那社區。(路透)

美國廣播公司(ABC)報導，遭到「伊頓山火 」(Eaton Fire)侵襲的艾塔迪那(Altadena)一個社區裡，整條街六棟民宅燒毀，婦人黛比‧史拉文(Debbie Slavin)住家卻安然無恙。史拉文受訪時說，水管爆裂讓房子因禍得福，得以倖存。

史拉文13日接受連線訪問時說，火勢最先燒到後院籬笆，籬笆著火之後加壓水管跟著爆裂。她說：「坦白說，我相信這是籬笆火勢被撲滅的原因。」

史拉文居住的同一條街，其他六棟房子被燒得精光。

加州 森林及防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)指出，「伊頓山火」、「斷崖山火」(Palisades Fire)、「赫斯特林火」(Hurst Fire)累計燒毀3萬8000多英畝土地，1萬2000多棟房舍與建築物燒毀，未來幾天可能有更多災情出現。光是「伊頓山火」延燒面積就超過1萬4000英畝。

史拉文說，野火發生後第一次回家查看狀況時，情緒非常激動。

她說，另一位房子也倖存的鄰居來電通知說，看到她的前院正在冒煙，將幫忙前往灑水。她表示，回家之後也馬上噴灑更多水。

史拉文表示，許多鄰居都在艾塔迪那住了幾十年，關係密切，平日經常舉辦聚會。她說，過去幾天不在家，有鄰居會幫忙查看家裡門窗是否因然鎖好，左鄰右舍之間互信互助的情誼讓她非常感動，看到鄰居房子全毀但自家得以倖存，內心感受五味雜陳。