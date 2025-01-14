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洛杉磯斷崖野火初期影片曝光 年輕人貼網 反遭質疑縱火

中央社／洛杉磯14日電
野火7日爆發至今，太平洋斷崖地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。(美聯社)
野火7日爆發至今，太平洋斷崖地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。(美聯社)

美國一名年輕人在社群媒體上傳洛杉磯斷崖野火發生初期的目擊影片，呈現山區起火不久的瞬間，觀看數已超過840萬，但有網友「鍵盤辦案」，懷疑貼文者是肇事者。

24歲的奧倫（Beni Oren）經營「豪華露營」事業，他在洛杉磯斷崖野火爆發隔天（8日），於社群媒體X上面貼出多則短影片，這些影片在山間的步道拍攝，顯示斷崖野火剛發生不久的情況，他與4名朋友正準備逃離。

野火7日爆發至今，太平洋斷崖（Pacific Palisades）地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。起火原因尚不明朗，奧倫的影片曝光野火開始不久的情況，引發熱議。

奧倫向「洛杉磯時報」表示，拍攝影片當天，他與4個朋友到山上越野跑步，大約10時左右抵達骷髏岩（Skull Rock），隨後坐在附近的一顆大石頭上靜坐冥想，過程中有人說聞到起火的味道。

奧倫表示，當他們睜開眼睛的時候，看到火焰正在越過山脊，無法確切看到起火點，火焰大概有3公尺高，距離他們大約30公尺。他說：「我們差一點就死了，而且受到很大的心理創傷。」

他向「洛杉磯時報」表示，更難過的是他的貼文引來許多指責，他和幾個朋友成為網路偵探、鍵盤柯南的調查對象。有人截圖貼文說，「調查這幾個在起火點附近的孩子」，演員勞勃施奈德（Rob Schneider）轉發貼文說「請幫忙認人」。

他喊冤說，自己就住在附近的馬利布（Malibu），有一棟房子燒毀，「我真的是在馬利布長大的，我為什麼要放火？如果是我做的，我為什麼還要把影片貼上網？如果你知道這些，你就知道這些質疑很不合理。」

他向「洛杉磯時報」表示，經歷這一切已經是很難過了，還要面對這些不合理的懷疑，感覺真的很糟糕。

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