洛杉磯斷崖野火初期影片曝光 年輕人貼網 反遭質疑縱火

野火7日爆發至今，太平洋斷崖地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。(美聯社)

美國一名年輕人在社群媒體 上傳洛杉磯 斷崖野火發生初期的目擊影片，呈現山區起火不久的瞬間，觀看數已超過840萬，但有網友「鍵盤辦案」，懷疑貼文者是肇事者。

24歲的奧倫（Beni Oren）經營「豪華露營」事業，他在洛杉磯斷崖野火爆發隔天（8日），於社群媒體X上面貼出多則短影片，這些影片在山間的步道拍攝，顯示斷崖野火剛發生不久的情況，他與4名朋友正準備逃離。

野火7日爆發至今，太平洋斷崖（Pacific Palisades）地區燃燒近93萬公頃，超過5000棟建築物燒毀。起火原因尚不明朗，奧倫的影片曝光野火開始不久的情況，引發熱議。

奧倫向「洛杉磯時報」表示，拍攝影片當天，他與4個朋友到山上越野跑步，大約10時左右抵達骷髏岩（Skull Rock），隨後坐在附近的一顆大石頭上靜坐冥想，過程中有人說聞到起火的味道。

奧倫表示，當他們睜開眼睛的時候，看到火焰正在越過山脊，無法確切看到起火點，火焰大概有3公尺高，距離他們大約30公尺。他說：「我們差一點就死了，而且受到很大的心理創傷。」

他向「洛杉磯時報」表示，更難過的是他的貼文引來許多指責，他和幾個朋友成為網路偵探、鍵盤柯南的調查對象。有人截圖貼文說，「調查這幾個在起火點附近的孩子」，演員勞勃施奈德（Rob Schneider）轉發貼文說「請幫忙認人」。

他喊冤說，自己就住在附近的馬利布（Malibu），有一棟房子燒毀，「我真的是在馬利布長大的，我為什麼要放火？如果是我做的，我為什麼還要把影片貼上網？如果你知道這些，你就知道這些質疑很不合理。」

他向「洛杉磯時報」表示，經歷這一切已經是很難過了，還要面對這些不合理的懷疑，感覺真的很糟糕。