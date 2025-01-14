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趁大火亂漲房租 洛杉磯豪宅租金衝上每月4萬元

編譯葉亭均／即時報導
隨著毀滅性的野火將大片社區化為烏有，野火對當地的高房價危機火上澆油。（美聯社）
隨著毀滅性的野火將大片社區化為烏有，野火對當地的高房價危機火上澆油。（美聯社）

洛杉磯原本就是高昂房價的地區，隨著毀滅性的野火將大片社區化為烏有，對當地的高房價危機火上澆油，租金價格遭到哄抬而暴漲。

高級住宅管理與租賃業者LA Estate Rentals的老闆邁克爾表示，現在一天可接到500通電話，是火災發生前的10倍以上。

他近期在野火發生前，為一名租戶安排比佛利山莊一樁租賃一年的交易，租金為每月3.5萬美元；大火發生後，業主在交易完成前將租金提高到了4萬美元。

邁克爾：「房地產市場的現狀令人感到厭惡」 ，「人們在哄抬價格。現在就像住房的eBay一樣，大家在競相叫價。」

洛杉磯是美國第二大都會區，長期以來一直是最難買或租的市場之一。現在壓力正在加劇，因為造成至少24人死亡的大火還摧毀了超過1.2萬棟房子，其中許多是住宅。這在收入的各個階層都突然產生一大批新的無家可歸者。

洛杉磯市長巴斯表示：「任何趁亂謀財的人都是可恥的。」

根據房地產服務公司CoStar Group的數據，在火災前，洛杉磯只有約5%的公寓是空屋，租金的中位數為2299美元；火災發生後，受影響地區的住房供應更加吃緊，在巴沙迪納市（Pasadena）的空房率只剩3.8%，洛杉磯郡西部的空房率剩下2.1%，當地帕利塞德的野火仍在燃燒。

由於撤離的民眾自然會在他們被燒毀的房子附近尋找住所，因此原本就緊張的地區競爭最為激烈。附帶家具的物件需求飆高，因為許多租客在大火中已經失去所有家當。

佳士得國際地產南加州公司執行長Aaron Kirman表示：「需求量很大。我手上的兩個租賃物件，每個都有20個租客想租。」

洛杉磯 租金 房地產

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