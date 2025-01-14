將被馬斯克收購？TikTok回應：純屬編造 中：不回答假設性提問

TikTok否認美國業務售予富商馬斯克。（美聯社）

有媒體報導指短影音平台TikTok （抖音海外版）美國業務或出售給富商馬斯克 （Elon Musk）一事，TikTok發言人14日回應：「我們無法置評純屬編造的消息」。中國外交部發言人郭嘉昆則以「不回答假設性的提問」為由避答，但強調美方應為各國企業提供非歧視營商環境。

中國財新網引述接近TikTok人士消息報導，TikTok未與馬斯克方面談過潛在的出售交易，且沒有與中國監管層討論過所謂出售的方案：「我們也未被告知有相關部門就所謂出售和美國方面有過接觸。」

彭博社早前引述知情人士說，中國官員正在評估一種潛在方案，如果TikTok未能擋住有爭議的「不賣就禁」法案，該公司美國業務或可能出售給馬斯克。知情人士還透露，TikTok與美國候任總統川普 最親密盟友之一的馬斯克達成協議，對中國政府具有一定吸引力，預計中國政府在TikTok最終是否被出售方面擁有一定發言權。

馬斯克曾在去年4月發文稱，他認為TikTok應該繼續在美國使用。而川普就在12月27日向美國最高法院提出請求，要求暫緩執行TikTok強制出售令，避免這一熱門應用程式在全美範圍內被禁止運營。

美國法律規定TikTok需在1月19日之前出售，否則將在美國被禁，而當日也就是川普就職總統前一天。

中國外交部發言人郭嘉昆14日表示，作為原則，美方應當確實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美國投資經營，提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。