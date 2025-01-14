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強風再吹至15日 野火料呈爆炸性成長 氣象局發火災警報

編譯陳韻涵／綜合報導
救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)
救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火燒不停，強風13日起再轉強勁直到15日，國家氣象局說，恐使野火呈「爆炸性成長」。

國家氣象局(NWS)發布新一輪火災警報，形容洛杉磯都會區的特定地區情況「特別危險」，包括聖費南度谷(San Fernando Valley)和西米谷(Simi Valley)、奧克斯納(Oxnard)、范杜拉郡(Ventura)，以及五號州際公路廊道部分地區。

氣象預報指出，從聖塔芭芭拉(Santa Barbara)北部到聖地牙哥(San Diego)東部，均在嚴重野火威脅的紅旗警告範圍內。

華盛頓郵報報導，13日下午到15日，另一波聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)和相對濕度極低的天氣狀況即將到來，估計14日至15日中午的極端火災封險最高。

風暴預報中心(Storm Prediction Center)的火災天氣專家13日起，便已將該地區列入第三級(總共也就三級)的最高風險類別。

麥賽德加大(UC Merced)氣候學者阿巴佐格魯(John Abatzoglou)指出，洛杉磯郡及周邊地區的植被可能比上周更易燃，因為促成斷崖林火(Palisades Fire)和南加州伊頓山火(Eaton Fire)的聖塔安娜焚風讓濕度更低，加劇火災風險。

 阿巴佐格魯說：「一切都會變得更乾燥，我們只希望別再冒出新火苗。」

13日至15日風勢強勁，西部山區(Intermountain West)的高壓把乾燥空氣往南送，乾空氣最終會流過南加州周遭山脈，沿著山坡的「落山風」速度更快、溫度更高，並在聖塔安娜焚風經常發生的地區造成更乾燥的強陣風。

這波風勢益發強烈，洛杉磯周圍山區13日中午出現每小時40哩至60哩的陣風；山區和山麓陣風達每小時60哩甚至超過75哩，周遭海拔較低地區得陣風則約每小時30哩至45哩。

與上周的強風事件相比，新一波疾風來自東北部和東部，尤其是洛城市中心以北。

整體風力雖較原先的風勢稍弱，但部分地區可能經歷迄今最強狂風，且未來幾天的平均風速超過整年平均值，這在1月實在不尋常。

國家氣象局(NWS)洛杉磯地區辦公室寫道：「若發生火災，則有利火勢迅速蔓延和極端火災情況，威脅生命和房地產安全。」

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