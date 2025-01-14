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馬里布2700萬別墅燒毀 預計賣4000萬 現在頂多賠300萬

記者顏伶如／綜合報導
空拍照顯示加州太平洋沿岸馬里布的富豪社區，經過強風助燃的山火焚燒，成為廢墟。(路透)
空拍照顯示加州太平洋沿岸馬里布的富豪社區，經過強風助燃的山火焚燒，成為廢墟。(路透)

華爾街日報(WSJ)12日報導，加州馬里布(Malibu)卡本海灘(Carbon Beach)素有「億萬富豪海灘」(Billionaire's Beach)封號，大約1哩的海灘蓋有70棟房屋，某些房價高居全球最貴；地產投資商雷瓦尼(Robert Rivani)近三年來總共耗資2700萬裝修卡本海灘上的海景別墅，準備今春以4000萬出售，結果房子上周被野火燒毀。

雷瓦尼說：「非常悲慘，短短24小時損失超過2000萬，如何讓人理解？」

雷瓦尼為卡本海灘這棟豪宅投入的購屋及裝修花費累計約2700萬元，包括興建禪式風格花園、遠紅外線三溫暖，客廳有石灰岩地板及縞瑪瑙(Onyx)牆壁，原本計畫在2025年春季以4000萬元轉手。但這棟有5間臥室的別墅上周已被野火摧毀。

2022年，雷瓦尼以1955萬元買下建造於1920年代的這凍海灘別墅，然後展開大手筆裝修。

報導指出，洛杉磯地區發生規模破紀錄的多起野火，至少造成24人死亡，1萬2000棟房屋燒毀，就連「億萬富豪海灘」也不能倖免。

「億萬富豪海灘」歷年來住戶包括電影製片人大衛葛瑞芬(David Geffen)、媒體大亨凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)、科技富豪艾利森(Larry Ellison)。雖然卡本海灘名義上是公共海灘，但一般民眾能夠進出的入口卻非常有限，而且沒有停車位，因此社區相當安靜隱密，絕大多數房子就蓋在沙灘上，面對大海，從太平洋海岸公路(Pacific Coast Highway)不容易找到社區入口。

雷瓦尼說，社區民眾對於大火出現感到意外，因為火勢本來並沒有超過太平洋海岸公路。

報導指出，多名社區居民透露，被燒毀房子當中，最昂貴的豪宅是大衛葛瑞芬以前的住家。大衛葛瑞芬2017年以8500萬元賣掉房子，現任屋主華特(Mark Walter)是古根漢合資集團(Guggenheim Partners)執行長。

雷瓦尼表示，海景別墅投保加州州政府的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)，住家理賠金額上限300萬元，即使獲得全數理賠，還是虧損2000多萬。他表示，沒有任何保險公司願意為房子提供財務損失全額保險(full replacement)。他表示，光是從德國進口的客製廚具就花了50萬元。

他說，雖然房子被燒毀，但房貸跟房產稅(property tax)還是要繳，平均算來每月金額超過10萬元。他表示，曾經價值1500萬元的地皮，如今恐怕一文不值。

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