史密斯調查川普企圖推翻大選報告 法官裁定可公開
一名聯邦法官13日裁定，司法部可以公開特別檢察官傑克史密斯(Jack Smith)針對川普在2020年大選干預案所撰寫的調查報告。另一名曾調查杭特・拜登的特別檢察官，則在13日晚間公布的最終報告中，對即將卸任的拜登總統提出嚴厲批評。
美聯社報導，禁止立即公開川普干預大選報告的臨時禁制令仍會持續有效至14日，而且這次法官甘農(Aileen Cannon)的命令並非此案最終決定，因為辯方律師可能會一路上訴至最高法院。
13日甘農最新的裁定批准公開的報告內容，詳述史密斯對川普的指控，指稱他涉嫌共謀推翻2020年輸給拜登的選舉結果。她並排定於17日舉行聽證會，討論司法部是否能向國會議員提供另一卷報告。該卷指控川普在2021年卸任後，在海湖莊園私藏機密文件。不過，司法部已表示，只要針對川普的兩名共同被告的刑事程序尚未結束，就不會對外公開這部分報告。
如果13日的裁定最終生效，外界可望在未來幾天了解到更多在2021年1月6日國會暴亂之前，川普為了維持權力而進行但最終失敗的種種嘗試。不過，關於機密文件的報告也可能被長期擱置，因為川普即將上任，司法部最終公布的可能性相當渺茫。
另外，特別檢察官魏斯(David Weiss)13日也在最終報告譴責拜登總統，指稱他長期以來針對杭特．拜登的調查做出「毫無根據且錯誤」的指控，因為拜登認為該調查受到政治因素影響。魏斯說，「的確有其他總統也曾赦免過家人，但從未有人利用機會，僅憑不實指控就抹黑司法部的公職人員。」他並補充說，「我之所以起訴杭特．拜登的兩項案件，是因為他違反了法律。」
魏斯還在報告中說，「總統的言論不但不公允地傷害了司法部人員的誠信，也損害了所有懷著善意、為這些艱鉅抉擇努力付出的公職人員。」魏斯在調查期間，創下美國史上首位檢察官對現任總統之子提出刑事指控的先例。
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