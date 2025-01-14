史密斯調查川普企圖推翻大選報告 法官裁定可公開

雖然特檢史密斯已經請辭，但法官裁定可以公布史密斯調查川普干預總統選舉案的部分報告內容。（美聯社）

一名聯邦法官13日裁定，司法部 可以公開特別檢察官傑克史密斯(Jack Smith)針對川普 在2020年大選干預案所撰寫的調查報告。另一名曾調查杭特・拜登 的特別檢察官，則在13日晚間公布的最終報告中，對即將卸任的拜登總統提出嚴厲批評。

美聯社報導，禁止立即公開川普干預大選報告的臨時禁制令仍會持續有效至14日，而且這次法官甘農(Aileen Cannon)的命令並非此案最終決定，因為辯方律師可能會一路上訴至最高法院。

雖然特檢史密斯已經請辭，但法官裁定可以公布史密斯調查川普干預總統選舉案的部分報告內容。（美聯社）

13日甘農最新的裁定批准公開的報告內容，詳述史密斯對川普的指控，指稱他涉嫌共謀推翻2020年輸給拜登的選舉結果。她並排定於17日舉行聽證會，討論司法部是否能向國會議員提供另一卷報告。該卷指控川普在2021年卸任後，在海湖莊園私藏機密文件。不過，司法部已表示，只要針對川普的兩名共同被告的刑事程序尚未結束，就不會對外公開這部分報告。

如果13日的裁定最終生效，外界可望在未來幾天了解到更多在2021年1月6日國會暴亂之前，川普為了維持權力而進行但最終失敗的種種嘗試。不過，關於機密文件的報告也可能被長期擱置，因為川普即將上任，司法部最終公布的可能性相當渺茫。

負責調查杭特拜登案的特別檢察官魏斯，在他的總結報告中批評拜登指稱選擇性辦案是對司法人員的羞辱。（美聯社）

另外，特別檢察官魏斯(David Weiss)13日也在最終報告譴責拜登總統，指稱他長期以來針對杭特．拜登的調查做出「毫無根據且錯誤」的指控，因為拜登認為該調查受到政治因素影響。魏斯說，「的確有其他總統也曾赦免過家人，但從未有人利用機會，僅憑不實指控就抹黑司法部的公職人員。」他並補充說，「我之所以起訴杭特．拜登的兩項案件，是因為他違反了法律。」

拜登總統在卸任前特赦兒子杭特拜登，引來不少批評。特檢魏斯在總結報告中也對拜登總統提出批評。（路透）

魏斯還在報告中說，「總統的言論不但不公允地傷害了司法部人員的誠信，也損害了所有懷著善意、為這些艱鉅抉擇努力付出的公職人員。」魏斯在調查期間，創下美國史上首位檢察官對現任總統之子提出刑事指控的先例。