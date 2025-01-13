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Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

好萊塢遭野火毒打「取消頒獎季」呼聲愈來愈高

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

編譯盧思綸／即時報導
焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢仍然猛烈。(歐新社)
焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢仍然猛烈。(歐新社)

紐約時報報導，洛杉磯野火持續延燒，至今超過10萬人被迫撤離，智慧監控設備儼然成為屋主商家的眼睛，有人透過Google Nest攝影鏡頭即時目睹火球蔓延自家房屋，有人從蘋果的AirTags失去訊號猜測家裡凶多吉少，還有人時時透過即時監控，確認身家財產安在。

製作公司Morning Moon共同創辦人歐文斯（Kyle Owens）日前與家人從洛杉磯返回紐約市曼哈頓，過沒幾天，洛杉磯爆發致命野火，一家人位於寶馬山花園的家園慘被大火吞噬。

火災當下，歐文斯一家透過安裝在大門前、正對庭院的Google Nest攝影機，同步目睹火球襲向庭院，接著蔓延到泳池，然後燒向屋頂。

隨著房屋起火，消防隊員穿梭其中救火，Nest設備則提醒歐文斯，室內灑水系統已經啟動，前門感應器也發出警報。不久後，鏡頭畫面消失。他坦言，即時目睹家園付之一炬讓他啞口無言、徹底崩潰。

34歲創業家芬里曼（Marta Mae Freedman）也在IG分享加州馬里布租屋處的Ring監控攝影，畫面中消防車、救護車一輛接一輛疾駛而至，此外沒能看見什麼。她分享，直到某一刻，她安裝在衝浪板的AirTags追蹤器兩度刷新位置後失去訊號，她便知道大事不妙。

住在加州希爾馬一處流動房屋公園的65歲露比歐（Lisa Rubio），與丈夫和貓孩被撤離當晚，她狂刷Ring監控攝影到凌晨。

根據監視畫面，強風猛烈拍打房屋，形成巨大煙霧，所幸房屋最終躲過祝融肆虐，同時她也透過Ring確認家中並未受到不肖分子趁火打劫。

紐時描述，諸如Nest和Ring等智慧監控鏡頭，讓日益頻繁的火災、土石流、地震與洪水得以受到即時記錄和直播，成為現代家庭防災必備工具。而這些技術的普及與可負擔價格（一對Nest攝影鏡頭約289美元，相當於台幣9650元），意味著即使沒有高端系統，屋主也能隨時掌握家中情況。

洛杉磯 加州 Google

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