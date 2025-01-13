雇時薪2000元私人消防員看家 洛杉磯富豪嗆「有錢有何不可」

加州洛杉磯一名消防員12日於寶馬山花園救火。(路透)

加州洛杉磯 野火持續蔓延，迄今造成24人喪生，還有10萬人被迫撤離，當局出動消防單位和國民兵等上萬人員救災。與此同時，洛杉磯名人富豪大手筆以時薪2000美元雇用私人消防員，在撤離期間駐守房屋，保護價值數百萬美元的房產和企業，這種罔顧人命只為私人財產的行為也遭到大批網友砲轟。

太陽報報導，房地產投資 公司Gelt Venture Partners聯合創始人沃瑟曼（Keith Wasserman）10日在X發文，招募「私人消防員」保護他位於寶馬山花園一線社區的房產，「這裡亟需人手採取行動，我將支付任何金額，謝謝」。

這則貼文隨即在社群引發眾怒，一位名為Sam Vance的網友評論，「真敢說，他的家人已經撤離，他試圖雇用私人消防員，冒著生命危險拯救他一定已經投保的房屋」，毫不客氣批評，「真是白目」。

不過沃瑟曼挨罵後還反擊，稱這些評論不過是「引戰」。

此外，專為好萊塢名流提供消防服務和安全培訓的公司Covered 6透露，洛杉磯爆發野火後，客戶電話接到手軟。老闆鄧恩（Chris Dunn）坦言，「需求從未如此之高」。

然而私人消防員在撤離期間駐守不僅可能增加消防單位負擔，在缺水關頭動用水資源保護個別私人財產可能引發水源分配疑慮。

當然，有錢人未必這樣想。太陽報引述一名富人說，這次野火說明無法信任城市會保護民眾財產，既然如此，個人完全有權利尋求私人支持。

這名消息人士說，「我有錢，為什麼不可以？」