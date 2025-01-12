洛杉磯野火已24死 母載女遇火燒山 烈焰濃霧直逼

焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢仍然猛烈，居民憂心忡忡。(歐新社)

洛杉磯 的野火自上周起猛烈蔓延，肆虐至今，火勢依然難以完全控制，並且已經造成至少24人喪命，預計將成為美國歷史上災損最慘重的火災之一。當地一對母女在回家的路上，迎面遇到令人震驚的火燒山景象。猛烈的火焰與滾滾濃煙將她們包圍，火海將她們逼得無路可逃。兩人驚恐萬分，絕望中不斷禱告，情緒接近崩潰。

網友Karolina Protsenko於11日在臉書 上分享了一段驚心動魄的影片，當時她與母親行駛在加州 一條公路上，突然發現前方的火燒山比她們預期的還要猛烈。

畫面中，可以看到火焰沿著山脊狂烈蔓延，滾滾濃煙迅速吞噬了整片天空，天空被煙霧燻黑，甚至火光灼熱的熱浪灌進車內，前方視線幾乎看不清。空氣中零星的火花不斷飛舞，有的甚至撞擊到擋風玻璃，發出劇烈的劈啪聲響，讓母女倆感到如同身處在一個活生生的火災地獄。

火勢越來越逼近，烈焰的咆哮聲仿佛能吞噬一切。母親驚恐中將車輛急速迴轉，冒險逆向行駛，與其他車輛一同拼命逃生。她們的尖叫聲中夾雜著不停的祈禱聲，「耶穌基督，救命！」「上帝，別讓我們死！」她們在混亂中祈求奇蹟。影片在她們成功迴轉後中斷，沒有再繼續拍攝。

所幸，在一片混亂和絕望之中，這對母女最終成功脫險。她們將這段驚險影片分享到網路上，讓人深刻感受到這場野火的可怕，也警示著這場災難的規模與威脅遠超想像。