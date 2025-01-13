焚風助長 林火向西南延燒難控制 已知24死多人失蹤

焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為消防直升機在火場上空灑水滅火。(歐新社)

聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)助長火勢向西南蔓延，天氣預報顯示未來一周先乾後濕，火勢在15日前恐難控制，官員提醒市民警戒，洛杉磯 周邊多場大火已造成24人死亡，還有多人失蹤。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，洛城林火7日延燒以來，消防救災人員日以繼夜灌救，許多受災社區淪為焦土。

洛杉磯地區消防局多名首長表示，陣風和持續乾燥的天氣加劇極端烈火的威脅，聖塔安娜焚風持續吹襲，且14日還有一波強陣風。

未來焚風增強 救援更困難

洛杉磯消防局局長克勞利(Kristin Crowley)表示，12日東北疾風時速逾每小時50哩，達紅旗警告標準；紅旗警告生效並公告，警戒時間持續到當地15日下午6時，估計預計聖塔安娜焚風未來幾天也會增強，恐讓救援工作更艱難。

今年的自然天氣現象尤其強烈，陣風時常達到颶風強度。

焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢到處延燒。(歐新社)

洛杉磯郡消防隊長馬隆(Anthony Marrone)說明，焚風加上當地濕度超低的乾燥植物環境，「讓洛杉磯郡的火災風險極高且降不下來」。

克勞利和馬隆提醒，火災威脅將持續到15日，但洛杉磯預計14日將遭遇最強陣風侵襲。

氣象學者警告 14日最危險

美聯社引述氣象學者湯普森(Rich Thompson)的說法報導，14日最危險。湯普森說：「強烈焚風、乾燥空氣加上乾枯的樹木，我們仍面臨非常嚴重的火災風險天氣條件。」

馬隆表示，當局調派的70輛消防車已抵達現場，有助消防員應對新一波陣風引發的火勢，且「我們已準備好應對即將到來的焚風」。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)因救災工作不利而飽受批評，她向市民保證，在洛城每一位消防員的支持下，洛杉磯已準備好抵禦強風。

國家氣象局(NWS)資料和預報顯示，洛杉磯山區12日的風速超過每小時60哩，未來幾天的風速估計也會達到每小時25哩至40哩，陣風可能來到每小時70哩。

沿海地 區的風速則為每小時20哩至30哩，陣風可達每小時55哩；洛城周遭的風速估計為每小時10哩至20哩，陣風可達每小時30哩。

高溫 餘燼 可能引發新火苗

此外，強風使火勢迅速蔓延，高溫的餘燼極可能在新區域引發新火苗，讓火勢難以控制。

消防隊員全力灌救火場之餘，緊急救難人員也在災區調查死傷人數，這波林火已摧毀無數棟建築，已知24人死亡，還有多人失蹤，但傷亡與失蹤人數可能隨著人員深入火場調查而攀升。