我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢遭野火毒打「取消頒獎季」呼聲愈來愈高

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

焚風助長 林火向西南延燒難控制 已知24死多人失蹤

編譯陳韻涵／綜合報導
焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為消防直升機在火場上空灑水滅火。(歐新社)
焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為消防直升機在火場上空灑水滅火。(歐新社)

聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)助長火勢向西南蔓延，天氣預報顯示未來一周先乾後濕，火勢在15日前恐難控制，官員提醒市民警戒，洛杉磯周邊多場大火已造成24人死亡，還有多人失蹤。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，洛城林火7日延燒以來，消防救災人員日以繼夜灌救，許多受災社區淪為焦土。

洛杉磯地區消防局多名首長表示，陣風和持續乾燥的天氣加劇極端烈火的威脅，聖塔安娜焚風持續吹襲，且14日還有一波強陣風。 

未來焚風增強 救援更困難

洛杉磯消防局局長克勞利(Kristin Crowley)表示，12日東北疾風時速逾每小時50哩，達紅旗警告標準；紅旗警告生效並公告，警戒時間持續到當地15日下午6時，估計預計聖塔安娜焚風未來幾天也會增強，恐讓救援工作更艱難。

今年的自然天氣現象尤其強烈，陣風時常達到颶風強度。

焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢到處延燒。(歐新社)
焚風助長火勢，洛杉磯林火估計在15日之前都難以控制，圖為火勢到處延燒。(歐新社)

洛杉磯郡消防隊長馬隆(Anthony Marrone)說明，焚風加上當地濕度超低的乾燥植物環境，「讓洛杉磯郡的火災風險極高且降不下來」。

克勞利和馬隆提醒，火災威脅將持續到15日，但洛杉磯預計14日將遭遇最強陣風侵襲。

氣象學者警告 14日最危險

美聯社引述氣象學者湯普森(Rich Thompson)的說法報導，14日最危險。湯普森說：「強烈焚風、乾燥空氣加上乾枯的樹木，我們仍面臨非常嚴重的火災風險天氣條件。」

馬隆表示，當局調派的70輛消防車已抵達現場，有助消防員應對新一波陣風引發的火勢，且「我們已準備好應對即將到來的焚風」。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)因救災工作不利而飽受批評，她向市民保證，在洛城每一位消防員的支持下，洛杉磯已準備好抵禦強風。

國家氣象局(NWS)資料和預報顯示，洛杉磯山區12日的風速超過每小時60哩，未來幾天的風速估計也會達到每小時25哩至40哩，陣風可能來到每小時70哩。

沿海地區的風速則為每小時20哩至30哩，陣風可達每小時55哩；洛城周遭的風速估計為每小時10哩至20哩，陣風可達每小時30哩。

高溫餘燼 可能引發新火苗

此外，強風使火勢迅速蔓延，高溫的餘燼極可能在新區域引發新火苗，讓火勢難以控制。

消防隊員全力灌救火場之餘，緊急救難人員也在災區調查死傷人數，這波林火已摧毀無數棟建築，已知24人死亡，還有多人失蹤，但傷亡與失蹤人數可能隨著人員深入火場調查而攀升。

洛杉磯 高溫 海地

上一則

拚卸任前完成 拜登內唐亞胡通話 加薩停火協議接近達成

延伸閱讀

洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出

洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出
洛杉磯野火肆虐 男假扮消防員「闖空門行竊」被逮捕

洛杉磯野火肆虐 男假扮消防員「闖空門行竊」被逮捕
洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品
魔鬼焚風重返…洛杉磯野火災損 恐超過2005年卡崔娜颶風

魔鬼焚風重返…洛杉磯野火災損 恐超過2005年卡崔娜颶風

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼