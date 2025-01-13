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拚卸任前完成 拜登內唐亞胡通話 加薩停火協議接近達成

編譯中心／綜合報導
拜登總統(右)12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為拜登去年7月在白宮會見內唐亞胡。(路透)
拜登總統(右)12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為拜登去年7月在白宮會見內唐亞胡。(路透)

美國總統拜登12日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話，商討釋放人質和加薩走廊停火協議的談判進度。國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，參與談判各方「非常接近」達成協議。

拜登努力推動以色列與哈瑪斯(Hamas)在本月20日他卸任、川普就職之前休戰。

內唐亞胡辦公室在聲明中指出：「總理與美國總統商討釋放我方(以方)人質的談判進度，向他更新在多哈的談判團隊所獲授權，目標推進人質獲釋。」

路透報導，蘇利文當天在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)說，參與談判各方「非常、非常接近」達成協議，但仍然有待通過終點線。

他說：「我們仍然做好善用任內每一天去完成這件事的決心…無論怎麼想，我們都不可能把此事擺在一邊。」

蘇利文表示，仍有機會於拜登卸任之前達成協議，但是也有可能發生「堅不妥協」的情況，「特別是哈瑪斯這邊」。

拜登總統12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為以...
拜登總統12日與以色列總理內唐亞胡通話，商談加薩停火並促成哈瑪斯釋放人質。圖為以色列人走上街頭呼籲早日達成釋放協議。(美聯社)

另一方面，彭博引述副總統當選人范斯報導稱，范斯相信在川普就任之前，可能會達成加薩停火釋放哈斯扣押人質的協議。川普任命的準中東特使魏科夫(Steve Witkoff)訪問卡達後，11日也會晤內唐亞胡，商談釋放人質協議和促成加薩停火。

路透報導，在埃及、卡達及美國居中斡旋下，以色列與哈瑪斯針對加薩停火協議的間接談判，已取得一些進展。調停者正在嘗試新的努力，設法在川普1月20日就職前達成協議，包括停止加薩走廊戰火，及釋放其餘被關押的以色列人質。

埃及消息人士指出，埃及與卡達調停者得到魏科夫的保證，美國將持續努力促成一項公平的協議，以盡快結束加薩戰爭，不過魏科夫並未透露任何細節。

加薩 川普 以色列

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