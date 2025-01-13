歹徒假扮消防員趁火打劫 賀錦麗家附近傳竊案

洛杉磯爆發林火，消防員奮力撲救，但卻有人假扮消防員到火場趁火打劫。(路透)

加州 野火延燒數日，許多歹徒趁火打劫，甚至有人裝扮成消防員入室竊盜；而副總統賀錦麗 在布倫塢(Brentwood)的住家也難倖免，兩名男子12日凌晨在該處遊蕩，被警方拘留後釋放。

福斯新聞(Fox News)報導，賀錦麗的家在日落大道(Sunset Drive)以北的邦迪大道(Bundy Drive)上，位於寶馬山野火(Palisades Fire)疏散區內，當地時間晚上6點至早上6點現正實施宵禁 。

洛杉磯警察局證實宵禁期間在賀錦麗家附近拘留了兩人。12日凌晨4點40分左右，警局獲報賀錦麗家可能遭到盜竊，警方到場後發現兩名男子在附近。警方最初因違反宵禁而拘留這兩名嫌疑人，但後來釋放了他們，並表示沒有證據表明發生犯罪行為。

這兩名男子被拘留時並不在賀錦麗的房產內，也沒有證據表明他們進入過，一名執法部門消息人士表示「他們可能不知道他們在哪裡。」目前還不清楚這兩人為何出現在賀錦麗家附近，以及是否會進一步調查此事。

洛郡警局警長盧納(Robert Luna)12日記者會表示，目前已有大約29人因趁火打劫相關的犯罪活動而被捕，其中25人來自伊頓(Eaton)災區，另四人則在寶馬山災區。「我在馬里布時看到一位看起來像消防員的先生，我上前關心才發現他戴著手銬…他穿得像消防員但實際上不是，只是因入室盜竊而被捕。這些都是一線警員正在處理的問題。」

洛城警局局長麥唐納(Jim McDonald)表示，10日晚間三人因涉嫌入室盜竊而被捕，「車裡有三個人，被攔下來時其中一人穿著消防夾克和消防帽。他還因冒充消防員而被捕…有些人會不擇手段，利用這場悲劇的受害者。除非你是公共安全人員或其他災難工作人員，否則你沒有理由去這些地方。」