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洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

記者顏伶如／綜合報導
即使住在野火風險隨著氣候變遷升高地區的民眾，大部分人還是不願搬走。(路透)
即使住在野火風險隨著氣候變遷升高地區的民眾，大部分人還是不願搬走。(路透)

加州多起野火同時延燒，住在艾塔迪那(Altadena)附近小鎮的Politico新聞網站政治主編希德爾斯(David Siders)撰文指出，住家安然無恙，社區幸好未被大火波及。他指出，氣候變遷讓野火風險大幅提高，但在身為藍州的藍色城市裡，某些洛杉磯居民歷經這場災難之後，還是沒有把氣候變遷列為首要考量。

希德爾斯11日撰文指出，過去這周爆發野火之前，加州聖蓋博谷(San Gabriel Valley)好幾個世代的居民都跟野火共存；即使住在野火風險隨著氣候變遷升高地區的民眾，還是不願搬走。

拜登總統日前談到氣候變遷導致野火變得頻繁時引述詩人葉慈(William Butler Yeats)詩句：「一切都變了，徹底變了， 一種恐怖之美就此誕生」(All changed, changed utterly: A terrible beauty is born)。不過，希德爾斯指出，在民主黨鐵票倉艾塔迪那，拜登傳遞的訊息並不是居民最關切的事項。嚴重野火為何發生？希德爾斯詢問在燒毀家園尋找物品的當地居民，得到答案包括強風、天意、人口成長、喜歡在山上蓋房子、缺乏基礎建設經費以及消防栓無水可用。

住家得以倖存的作家艾倫(David Allen)說，類似最近幾天的強風，在歷史上可能存在已久。他表示，社區裡住著許多醫生、教授以及國家航空暨太空總署(NASA)噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)科學家，居民對於氣候變遷議題可能較有興趣，但其他地區則不一樣，因為直指氣候變遷是「騙局」的川普在2024年大選勝出，川普曾開玩笑說海平面上升有助於興建更多「海景建築」。

艾倫指出：「我們目前的狀況是，半數國人對所有事物存有奇妙看法，他們允許自己對所有事情反對到底，尊重專業蕩然無存。」

希德爾斯分析，從政治角度來看，即使民眾接受氣候變遷，甚至擔心氣候變遷，每當到了選舉能夠左右政策走向的政治人物時，氣候變遷在選民心中的考慮位階卻排名非常落後，形成落差(disconnect)。

氣候變遷 拜登 加州

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