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紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

編譯潘勛／綜合報導
加州州長紐森12日稱，洛杉磯發生的森林大火可能成為美國史上最大天災。圖為拜登總統(左一)前往勘災，紐森(中)陪同說明。(美聯社)
加州州長紐森12日稱，洛杉磯發生的森林大火可能成為美國史上最大天災。圖為拜登總統(左一)前往勘災，紐森(中)陪同說明。(美聯社)

自洛杉磯林火7日爆發以來，總統當選人川普就在社媒平台放話，痛批加州州長紐森(Gavin Newsom)、拜登總統及洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)，對此紐森回應說，散播假消息、謊言無助當前局勢，他邀請川普親自前來勘災，並指川普第一次當總統就設法扣住聯邦天災補助款，不給與他有齟齬的各州領袖。

紐森在國家廣播公司新聞網12日播出的「會見新聞界」(Meet the Press)節目上表示，要回應川普的侮辱，州方只怕要再花一個月，他對川普的假消息、鬼消息很熟，每個民選官員，只要意見與川普不合的，都知之甚詳。

川普在一則貼文毫無根據地宣稱，當初一項水資源保護計畫放在「紐渣」(Newscum，侮辱紐森的綽號)州長身前，他卻拒絕簽字；該計畫本可以讓過多的雨水、加州北部的融雪，水量達千百萬加侖，由北部天天流往加州很多地區，包括目前火勢如世界末日般的地區。

川普在另則貼文說，加州消防栓裡沒有水，聯邦緊急事務管理局(FEMA)沒錢，拜登留這種爛攤子給20日上任的他。川普的說法顯然不實，去年幾場颶風造成災情之後，FEMA的資金消耗很大，川普也有類似放話。

紐森10日便寫信給川普，邀請他前來加州訪視災區，文中寫道，「我邀請你再度前來加州，與受火災影響的國人會面，親自看看災情，跟我與其他人一起向消防員、第一時間因應人員的英勇行動致謝，他們拚了命上火線」。紐森11日表示，川普並未回應他的信函。

紐森另表示，擔憂川普就職總統後，真會履行他的威脅，扣住天災濟助款項，不給加州。他指出，川普過去就有行動，扣留聯邦天災濟助款，不給與他齟齬的州長。

紐森表示，川普在猶他州做過，在密西根做過，在波多黎各做過；回到2018年，紐森還沒成為州長之前，川普也對加州那麼做。

紐森說，「他(指川普)多年以來都這麼做。順道一提，他對喬治亞州也有類似威脅，跨越各州。他的風格就是如此。加州認真看待這種狀況，過去加州要多等一些時候(才拿到聯邦濟助款)」。

川普 加州 紐森

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