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補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

編譯潘勛／綜合報導
加州州長紐森12日稱，洛杉磯發生的森林大火可能成為美國史上最大天災。圖為紐森(中)前往勘災。(美聯社)
加州州長紐森12日稱，洛杉磯發生的森林大火可能成為美國史上最大天災。圖為紐森(中)前往勘災。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，洛杉磯山火可能成為美國史上最慘重天災之一，呼籲對當地水源供應進行獨立調查，另暫停一些環境法規，盼簡化山火撲滅後的重建工作；另一方面，川普批評加州官員無能，無法撲滅這場火災，要求紐森為此下台負責。

紐森12日接受國家廣播公司「會見新聞界」(Meet the Press)節目專訪時表示，若就山火規模、影響範圍及相關損失，他認為這次洛杉磯山火可謂國家史上最慘重天災。

圖為寶馬山社區陷入火海。(歐新社)
圖為寶馬山社區陷入火海。(歐新社)

加州消防隊員表示，他們奮力與大洛杉磯地區的火勢搏鬥，但一些消防栓用上幾個小時，水源便已枯竭；紐森對此表示許多問題要調查，例如是否火勢本就太大而被壓垮、用掉太多水資源而水位下降、水管電力消防栓有無出問題；當地損失7000多棟建築物，是否每棟的水管都在漏水而致水壓出問題。

紐森再問，水源、水壓不足是否助長大火無法撲滅，抑或吹起時速99哩的強風才是決定性因素？

紐森另談到火災撲滅後重建洛杉磯的計畫，尤其洛杉磯要主辦2028年夏季奧運；紐森指出州方正組織「馬歇爾計畫」般的重建，確保雨露均霑，不光海岸區居民受惠，因這次山火受損的人都要納入。

究責方面，川普8日就在自家社媒「真實社群」(Truth Social)發文稱「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼」，還說紐森應該辭職，「這全都是他的錯」。

川普12日再批評紐森及拜登總統要為消防栓缺水負責，他寫道，「消防栓沒水，聯邦緊急事務管理局(FEMA)沒錢。拜登要留這樣局面給我，真謝謝你啊！」

川普另批評自己第一次當總統時，紐森不配合計畫，把加州北部的水資源調派到南加州。專家表示，這種爭辯無助於因應當前野火，火災是長期沒下雨及強風所致。

川普另貼文說，紐森要保護一種根本沒價值的胡瓜魚，方法竟是給較少的水，根本不在乎加州人民。紐森則回應說，川普不知怎地把河口的胡瓜魚與這次火災牽扯起來，因為根本不精準所以無法辯解，另外對任何了解加州水政策的人而言，根本無法理解川普講的話。

紐森 加州 川普

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