魔鬼焚風重返…洛杉磯野火災損 恐超過2005年卡崔娜颶風

洛杉磯寶馬山花園付之一炬。(美聯社)

加州洛杉磯 野火延燒第六天，隨著「聖安娜焚風」（Santa Ana winds）再加強，未來幾日恐怕凶多吉少。加州州長紐森 12日受訪美國國家廣播公司（NBC）預測，洛杉磯野火或將成為美國「史上損失最慘重」的天災，意味著可能超越2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina），當時造成超過2000億美元損失。

紐森12日在NBC節目《會晤新聞界》（Meet the Press）表示，根據加州消防暨森林保護部門，這場野火已經燒毀超過4萬英畝土地，可能成為美國有史以來最嚴重的火災，「而這只是就成本上來說，還有規模和範圍方面」。

紐森補充，喪生人數可能還會再增加。根據洛杉磯當局資料，截至11日晚間已有16人死亡。

華爾街日報報導，斷崖山火（Palisades Fire）與伊頓山火（Eaton Fire）現在尚未獲得控制，隨著聖安娜焚風持續增強，將在13日到來並持續到15日，局部地區還可能颳起強風，情況可能進一步惡化。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間15日晚間6時前，洛杉磯郡（Los Angeles County）及文杜拉郡（Ventura）將維持「紅旗警告」（Red Flag Warning），意味可能出現「危險火災天候條件」，因為將出現中等強度的聖安娜焚風，局部地區還可能颳起強風。

報導指出，紐森已經暫停環境審查，以加快重建速度。

政治新聞網站Axios報導，洛杉磯野火導致數千棟房屋和企業付之一炬，還有數萬英畝土地被焚燒。風險專家認為，火災保險損失將超過200億美元，超過2018年坎普野火（Camp Fire），創下有史以來最高保險損失紀錄。

雖然洛杉磯當局將這次野火列為美國史上最昂貴天災，不過就傷亡紀錄來看，幸好不如颶風卡崔娜和2017年颶風哈維（Hurricane Harvey），前者造成1800人喪生，至今仍然是美國傷亡最慘重天災；後者造成超過1600億美元損失，超過100人死亡。