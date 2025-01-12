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洛杉磯野火／基努李維曾長住的豪華飯店開放救火英雄免費睡2晚

編譯盧思綸／即時報導
馬爾蒙莊園飯店坐落洛杉磯日落大道，號稱是好萊塢名人的「避風港」。（截圖自chateaumarmont在IG的照片）
馬爾蒙莊園飯店坐落洛杉磯日落大道，號稱是好萊塢名人的「避風港」。（截圖自chateaumarmont在IG的照片）

加州洛杉磯持續遭受野火侵襲，當局迄今出動1萬4000人協助救災，當地近百年歷史的超豪華「馬爾蒙莊園飯店」（Chateau Marmont），幾天前才舉辦眾星雲集的金球獎派對，特別開放要價將近7萬元的房型，讓消防人員免費入住兩晚，讓在火線衝鋒陷陣的救火英雄入住「避風港」獲得慰藉。

每日郵報報導，馬爾蒙莊園飯店坐落洛杉磯日落大道，自從1930年代改建為飯店以來，吸引無數演藝圈名流入住，號稱是好萊塢名人的「避風港」（safe haven），包括瑪麗蓮夢露、小甜甜布蘭妮、約翰藍儂、娜塔莉波曼、珍妮佛安妮斯頓等都曾入住，基努李維更曾多年長住；琳賽蘿涵過去醜聞纏身時，因欠下馬爾蒙莊園4萬6000元房費遭列為拒絕往來戶。

飯店老闆巴拉茲（André Balazs）11日在官方Instagram發文，開放飯店中9棟小屋，供好萊塢救火英雄與受災戶免費入住「避風港」兩個晚上；時間從下周開始，洛杉磯消防員與洛杉磯創意產業工會成員皆可申請。

報導指出，飯店於1940年代購入這9棟小屋，每棟擁有600到700平方英尺（約17-20坪）的生活空間，根據其官方網站介紹，每棟小屋設有主套房、廚房、完整的浴室和「大小適中的客廳」。

主打工匠風格的小屋設有私人街道入口，與主飯店分隔開，在這個季節通常每晚要價1000美元以上，相當於台幣3萬3000元。

這家飯店同時是許多獲獎電影和電視節目的拍攝地點，比如艾瑪史東主演的《樂來樂愛你》與女神卡卡擔綱的《一個巨星的誕生》等。

由於當地野火持續蔓延，許多豪華飯店據說都已客滿，包含比佛利山莊酒店、四季酒店、華爾道夫酒店和半島酒店等；另外也有許多飯店打折開放受災戶入住。

洛杉磯馬爾蒙莊園飯店在IG宣布，下周起開放消防人員免費入住兩晚。（截圖自chat...
洛杉磯馬爾蒙莊園飯店在IG宣布，下周起開放消防人員免費入住兩晚。（截圖自chateaumarmont在IG的照片）
洛杉磯斷崖山火煙霧9日籠罩馬爾蒙莊園飯店上空。美聯社
洛杉磯斷崖山火煙霧9日籠罩馬爾蒙莊園飯店上空。美聯社
根據馬爾蒙莊園飯店官網介紹，下周起開放消防人員免費入住的9棟小屋，設有主套房、廚...
根據馬爾蒙莊園飯店官網介紹，下周起開放消防人員免費入住的9棟小屋，設有主套房、廚房、完整浴室和客廳。圖／截自chateaumarmont在IG的照片
洛杉磯馬爾蒙莊園飯店開放9棟小屋供消防人員免費入住，每棟約17-20坪。圖／截自...
洛杉磯馬爾蒙莊園飯店開放9棟小屋供消防人員免費入住，每棟約17-20坪。圖／截自chateaumarmont飯店官網

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