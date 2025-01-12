我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

洛杉磯野火增至16死 進入公衛緊急狀態…災區報稅延長半年

編譯盧思綸／即時報導
一架救火直升機11日穿越美國洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)
一架救火直升機11日穿越美國洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

美國洛杉磯野火持續延燒，截至11日增至16人死亡、13人失蹤，野火產生煙霧和灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局宣布進入公共衛生緊急狀態；而由於災情造成民眾與企業嚴重損失，加州州長宣布延長報稅期限。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）法醫11日宣布，野火相關死亡案例已增至16起，11起來自伊頓山火（Eaton Fire），5起來自斷崖山火（Palisades Fire）。

另外，美國國家廣播公司（NBC News）報導，洛杉磯郡已宣布進入公共衛生緊急狀態，警告火災加上強風釋放傳播的煙霧和懸浮微粒，可能會構成即時和長期威脅，呼籲未被要求撤離的民眾待在室內，關閉門窗並使用空調過濾空氣；不得已需外出時建議佩戴口罩，且下令禁止使用如吹葉機等動力鼓風機，避免攪動空氣中的灰燼。

此外，針對救災期間傳出消防栓沒水，加州州長紐森已經下令徹查供水問題，並且最新宣布針對野火災區民眾與企業延長報稅期限，原定1月7日起至4月15日截止，將延長至10月15日截止。

洛杉磯 加州 緊急狀態

上一則

影集「繼承之戰」1.25億豪宅 遭洛杉磯山火燒成廢墟

下一則

以國安為由 密西根大學中斷與上海交大合作

延伸閱讀

香港雞公嶺野火逾15小時未止 火線一度達500公尺

香港雞公嶺野火逾15小時未止 火線一度達500公尺
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性

洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性
洛杉磯野火無情肆虐 游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」

洛杉磯野火無情肆虐 游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」

熱門新聞

第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作