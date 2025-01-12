影集「繼承之戰」1.25億豪宅 遭洛杉磯山火燒成廢墟
洛杉磯山火燒毀大片富人區的豪宅，其中也包含曾在HBO影集「繼承之戰」(Succession)出現過、價值1.25億元的奢華住宅。曾在這部艾美獎常勝軍影集第四季中亮相的宅邸，如今已被燒毀剩下焦黑的鋼筋與殘柱。
據「每日郵報」獨家報導，這棟位於洛杉磯馬里布的豪宅，擁有18間臥室、6間浴室、20座劇院和1間由Nobu設計的廚房，地下室有可以控制溫度的酒窖，屋頂有可用來觀星的開關設備，花園充滿了美麗的植栽以及豪華泳池。
該豪宅目前的屋主是科技公司Luminar Technologies的29歲老闆羅素(Austin Russell)。在山火發生前，他以每月45萬元出租該處。
這座宅邸在2023年播出的HBO熱門影集「繼承之戰」第四季中，作為主角、羅伊(Roy)家族手足們的聚會地點。
經過寶馬山野火(Palisades Fire)肆虐後，這棟豪宅已經付之一炬，剩下被燒得焦黑的鋼材骨架。曾在影集中出現的漂亮泳池，也只剩下一攤黑色池水，周圍的木材建物與裝飾全燒得焦黑。其他像是Spa水療設施、主臥室視網膜掃描裝置和帶有轉盤的汽車展示空間，也都被燒毀。
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