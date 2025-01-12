影集「繼承之戰」1.25億豪宅 遭洛杉磯山火燒成廢墟

「繼承之戰」劇照。（取材自IMDb）

洛杉磯山火 燒毀大片富人區的豪宅，其中也包含曾在HBO影集「繼承之戰」(Succession)出現過、價值1.25億元的奢華住宅。曾在這部艾美獎 常勝軍影集第四季中亮相的宅邸，如今已被燒毀剩下焦黑的鋼筋與殘柱。

據「每日郵報」獨家報導，這棟位於洛杉磯馬里布的豪宅，擁有18間臥室、6間浴室、20座劇院和1間由Nobu設計的廚房，地下室有可以控制溫度的酒窖，屋頂有可用來觀星的開關設備，花園充滿了美麗的植栽以及豪華泳池。

該豪宅目前的屋主是科技公司Luminar Technologies的29歲老闆羅素(Austin Russell)。在山火發生前，他以每月45萬元出租該處。

這座宅邸在2023年播出的HBO熱門影集「繼承之戰」第四季中，作為主角、羅伊(Roy)家族手足們的聚會地點。