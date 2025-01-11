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洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性

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洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性

記者顏伶如／即時報導
加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖為消防人員正在勘災。(路透)
加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖為消防人員正在勘災。(路透)

至少奪走13條性命、燒毀數千房舍與商店的洛杉磯野火究竟為何發生，調查人員評估各種可能。

災情嚴重的寶馬山花園社區(Pacific Palisades)，好萊塢明星潔米李寇特斯(Jamie Lee Curtis)、比利克里斯托(Billy Crystal)房屋都被燒毀，調查人員研判最早的起火點是在皮耶德拉莫拉達大道(Piedra Morada Drive)一棟住宅的後面，強風肆虐導致野火擴散。

閃電被國家防火協會(National Fire Protection Association)列為美國山林大火頭號主因，但調查人員很快便排除可能。「斷崖野火」(Palisades Fire)與「伊頓野火」(Eaton Fire)延燒區域近日都並沒有閃電紀錄。

美聯社報導，美國山林大火另外兩項最常見原因：蓄意縱火、電線走火。

2017年的造成2人死亡、440平方哩土地燒毀的「湯瑪斯野火」(Thomas Fire)是加州史上規模最大的野火之一，起火原因是南加州愛迪生公司(Southern California Edison)電線在強風吹襲之下碰觸起火。

截至11日為止，「斷崖野火」與「伊頓野火」都沒有蓄意縱火的跡象，也沒有證據顯示野火是電線引起。

其他常見的野火原因還有廢棄物燃燒、煙火施放，還有包括意外在內的各種原因。2021年，一對夫妻舉辦胎兒性別透露派對，放煙火引發大規模野火，火勢延燒36平方哩，五棟房屋燒毀，消防隊員莫頓(Charlie Morton)殉職。

華盛頓郵報報導，專家指出，「伊頓野火」7日爆發後，艾塔迪那(Altadena)數十戶房屋依然有電可用，代表電力公司沒有緊急斷電，伊頓峽谷(Eaton Canyon)山上電線頂著強勁的聖安娜焚風(Santa Ana Winds)與高度野火風險之下仍然持續傳輸電力，安全狀況令人憂心。

報導指出，野火發生幾天前已有聖安娜焚風的預報，氣象專家紛紛提醒，天乾物燥的山區與叢林爆發野火風險大增。

加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖...
加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖為一名居民試圖回到被燒毀的公寓取出個人物品。(路透)

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