國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

國土安全部 日前宣布執行包機大規模遞解中國無證客 回國行動，今年第一架次遣返 航班已由美國起飛，加上去年6月以來的四架次，該部已包租五架次班機，僅在去年就遣送500多名中國無證客回中國。

國會山莊報(The Hill)11日報導，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)聲明指出，遣返回國的中國公民本周已抵達中華人民共和國(PRC)；沒有合法基礎留在美國而被遣返者達數百人之多；由該部與中方官員合作安排的遣返包機，這次是第五架。

長年以來，美中合作遣返無證客一直是困難課題。美、中兩超強關係緊張已浮現台面，遍及包括貿易及台灣等廣泛問題，因此要合作處理無證移民，不時變得更加棘手，該議題兩國倒是有些共同利益。

對美國來說，能夠迅速遣返外國人，而且能廣告周知，是最高要務；而中方取得的利益有兩點：既能保有年輕勞動力，又能保住身為經濟超級強國的形象。

只是兩國對如何減少不正常移民這個共同目標，經常見解齟齬。美國2020年指定包括中國的13國為「不守規定」的國家，不肯依國土安全部要求的速度，領回該國無證客。

對於不守規定國家、不願配合取回無證移民，美國的法寶相對完備，包括限制核發簽證，讓名單上的小國如古巴遭遇困難。

但是那些制裁，碰到體量龐大如中國等國家，威力就沒那麼強；話雖如此，中國人在美、墨邊界碰到的無證移民中，僅占相對少數。

但2022年至2024三個會計年度，執法人員在邊界遭遇中國人的件數大幅增加。由2021年10月到2022年9月，國土安全部在美墨邊界抓到2176名中國人，而2023會計年度，人數增至2萬4314人；到2024會計年度，更暴增至3萬8246人。

去年7月，以羅伊(Chip Roy)為首的共和黨聯邦眾議員去函，要求梅奧卡斯解釋，何以那麼多中國無證客抵達，但遣返人數卻很少。國土安全部表示，要加速赴中遣返航班，最大的障礙在要為那些該遣返的中國人，取得身分識別及旅行文件，官僚作業遇到困難。

歐巴馬政府10年前也遇到類似障礙。但在梅奧卡斯推動下，國土安全部官員與中方對等官員磋商出協議，加速簽發旅行文件，目標在建立標準作業流程，包機或可能動用商業航班來遞解無證客都可依循。

國土安全部官員倍受鼓舞，認為遞解航班與邊界遭逢中國無證客減少有關；海關及邊境保護局數據指出，邊界發現的中國無證客人數已由2023年12月5980人的高峰，到2024年11月銳減為895人。