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洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯野火無情肆虐 游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自[email protected]

洛杉磯野火延燒數日、至今已燒毀數萬英畝土地並摧毀大量建築，災情畫面令人觸目驚心，許多民眾也在火災中喪失大量財產，其中就包括游泳名將豪爾（Gary Hall Jr.），他除了失去家園外，甚至連在奧運贏得的10面獎牌也都付之一炬。

《CNN》報導，在游泳生涯中贏得10面奧運獎牌和6面世錦賽獎牌的豪爾也是洛杉磯野火的受災戶之一，而且他恰巧住在火災最嚴重的太平洋帕利塞茲（Pacific Palisades）社區，豪爾回憶逃難的時候稱「我以為還有更多時間，但火勢從山上衝下來，那瞬間我就知道自己必須離開了，我打開越野車的後車箱，裝上1幅祖父的畫和女兒送給我的木製宗教物品」。

豪爾接下來抱起自己養的狗、拿上必需的胰島素，但想到獎牌時已經太晚，他表示「獎牌就放在我臥室的衣櫥裡，但我沒有時間去拿它們，我看到山頂冒出的第一縷煙向我衝來，當時大概還有3分鐘的時間」。

最終放棄獎牌的豪爾表示「放棄（獎牌）並不容易，我為實現那些目標奮鬥了一輩子，一切都還記憶猶新，但紀念性的物品卻消失了」。

現年50歲的豪爾曾代表美國參加1996年、2000年和2004年奧運，最終贏得多達10面奧運獎牌，其中包括5面金牌，另外他還曾在世錦賽贏下3面金牌和3面銀牌，然而這些獎牌如今全在洛杉磯野火中付之一炬。

目前豪爾的家屬在募資網站GoFundMe為他發起募款，頁面中寫道「豪爾被迫拋棄擁有的一切，其中包括無可取代的傳家寶、照片等，他很可能也失去了10面奧運獎牌，但沒有什麼可以奪走他贏得這些獎牌時的精神」。

慘！洛杉磯野火無情肆虐　美游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」

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