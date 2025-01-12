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洛杉磯野火／私營保險公司早退出市場 理賠金恐全民埋單

編譯盧炯燊／綜合報導
加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖為被燒毀的房屋。(路透)
加州林火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，將重擊保險市場。圖為被燒毀的房屋。(路透)

加州洛杉磯的空前野火不僅燒毀了房屋和土地，更讓本就脆弱的加州保險市場進一步受到沉重打擊，留下無數普通人面對未知的命運，每個人都要為此埋單。

這場野火席捲美國最富饒的海岸線之一，最少造成1500億元損失，居民更加依賴聯邦計畫、慈善援助及儲蓄來重建生活，但一些居民可能不重建，乾脆賣掉餘下的土地。

銀行通常要求申請房貸的屋主要為房子購買全保，但根據2023年一項調查，全美12%房主沒有購買房屋保險。已付之一炬的「寶馬山花園」(Pacific Palisades)移動房屋地區Bowl Mobile Estates，房屋更極少買過保險。

早在野火發生前幾個月，多家私營保險公司因應加州野火頻繁而紛紛退出市場，在2020年至2022年間，保險公司拒絕續簽加州280萬份房主保險單，包括洛杉磯郡的53萬1000份。

加州最大的州立農業保險公司(State Farm)，去年7月不再為加州3萬房主續保，包括「寶馬山花園」的逾千名房主。

為此許多居民依賴由州政府支持的「公平保險計畫」 (FAIR Plan)， 此計畫由加州所有保險公司按比率分攤保險，為那些私人保險公司不願承保的高風險地區提供保險，賠償上限設定為300萬元。

該計畫2024年9月共承保45萬1000份住宅保險，比2023年同期增加40%，其中「寶馬山花園」有1430份。這個豪宅區的平均房價340萬元，即使全數獲賠300萬元，房主也只能由自己承擔餘下損失。

聯邦緊急事務管理局(FEMA)可以協助支付災難發生後臨時住所、物資和其他所需援助的費用，但限於每人或每戶4萬3600元，不能完全解決長期維修費用。

聯邦政府提供緊急援助，協助修繕和重建房屋，但必須獲國會通過，在面對共和黨占多數的國會下可能沒法實現，當選總統川普首個任期內，在2017年就不願意為波多黎各提供颶風援助，即使國會撥款，還是來自納稅人。

可以說，這場空前野火是燒到每個人身上。

保險 加州 洛杉磯

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