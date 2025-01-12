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洛杉磯野火／紐森籲川普勘災 將查為何消防栓無水可用

編譯陳韻涵／綜合報導
在總統當選人川普與加州州長紐森因加州林火爆發口水戰後，紐森10日寫信給川普，邀請他到洛杉磯火災現場視察災損。圖為2018年加州發生林火火災時，時任總統川普(右)前往在紐森同下勘災。(路透)
在總統當選人川普與加州州長紐森因加州林火爆發口水戰後，紐森10日寫信給川普，邀請他到洛杉磯火災現場視察災損。圖為2018年加州發生林火火災時，時任總統川普(右)前往在紐森同下勘災。(路透)

加州州長紐森(Gavin Newsom)10日寫信給即將上任的川普總統，邀請他到洛杉磯火災現場視察災損，避免政治化天災悲劇；此外，紐森下令調查為何水庫和消防栓無水可用，「我們需要答案」。

國會山莊報報導，民主黨籍的加州州長紐森與共和黨籍的川普曾因洛杉磯野火唇槍舌戰，但紐森10日呼籲川普到訪洛杉磯堪災。

紐森致信川普寫道：「秉持這個偉大國家的精神，我們絕不能將人類悲劇政治化，也不能散播假消息；成千上萬國民流離失所，對未來感到惶恐，他們應該看到我們所有人為他們的最大利益努力，盡速恢復和重建。」

紐森引述川普2018年北加州的坎普山火(Camp Fire)和南加州伍爾西山火(Woolsey Fire)出訪加州堪災的案例，寫道「當你準備再次就職，我邀請你再訪加州，會晤受火災影響的國民，親眼目睹這場災難，並與我和其他人一起感謝英勇的消防與急救人員，他們將自身安危置之度外」。

加州林火發生時，寶馬山花園(Pacific Palisades)的水庫和消防栓卻...
加州林火發生時，寶馬山花園(Pacific Palisades)的水庫和消防栓卻無水可用，成為消防員的夢魘；加州州長紐森已下令洛杉磯水電局(LADWP)獨立調查。(路透)

此外，紐森讚揚拜登總統在救災方面的協助，並感謝拜登迅速宣布天災緊急狀況。

川普與紐森曾因野火爆發口水戰，川普8日在社群平台「真實社群」(Truth Social)呼籲紐森辭職。

川普說：「美國最棒、最美麗的地方之一正在燃燒，一切都化為灰燼，紐森必須辭職。都是他的錯！！」

川普另表示，紐森應讓加州抽更多水，避免重蹈覆轍。

紐森辦公室抨擊川普憑空杜撰相關指控，紐森本人則批評川普將天災政治化。

紐森在8日播出的有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，「人們逃難，有人喪命，學校沒了，家庭破裂，教堂燒毀，而這傢伙(川普)想把野火議題政治化。」

洛杉磯多場野火已造成13人死亡，1萬多棟建築毀損，逾30萬人疏散或勒令撤離。

火災發生時，寶馬山花園(Pacific Palisades)的水庫和消防栓無水可用，這簡直是消防員的夢魘；對此，紐森已下令洛杉磯水電局(LADWP)進行獨立調查。

紐森表示：「不斷有報導指出，火災期間一些當地消防栓水壓不足，聖伊內斯(Santa Ynez)水庫無法供水，令人不安。儘管當地消防栓的供水並非為了撲滅大規模野火而設計，但消防栓沒水恐喪失保護建築和建制疏散廊道的努力。」

紐森直言，「我們需要答案」，指示官員撰寫獨立的事故調查報告，確定供水和水壓不足的原因。

紐森 川普 加州

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