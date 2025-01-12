洛杉磯野火／餐館提供免費食物 球隊義賣LA Strong服飾

線上運動商品公司Fanatics 10日宣布，印有「LA Strong」標誌的T恤將在Fanatics網站和各球隊及聯盟的線上商店販售。(美聯社)

加州艾塔迪那(Altadena)的伊頓野火(Eaton Fire)肆虐當地社區，居民們紛紛拿起花園水管、滅火器和鍋碗瓢盆幫忙救火，展現團結互助的堅毅精神。

居民佩雷茲(Ivan Perez)告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，儘管火勢不斷變大，情況緊張，但大家一直互相幫助，「在這裡我們盡力保護彼此的安全」。

在霍利斯頓大道(Holliston Avenue)，社區成員用垃圾桶裝水幫忙滅火，他們的努力阻止火勢繼續往街頭擴散。

8日晚間日落大火(Sunset Fire)爆發後，居民充當臨時消防員，試圖保衛他們的社區。

好萊塢某一住宅上方的棕櫚樹被零星的火花點燃，由於屋主已經撤離，幾個熱心的鄰居透過門鈴攝影機獲得許可，爬上屋頂阻止火焰燒到房屋。

阿瓦瑞茲(Anthony Eichner Alvarez)是幫忙救火的居民之一，他告訴ABC News：「這是新引發的火，現場沒有新到的消防員，那就讓我去盡我的一份力。」

儘管沒有防護裝備，居民用幾條花園水管成功撲滅棕梠樹上的部分火焰，警察敦促居民離開，但沒有任何人停止救火。

不僅是居民，許多地方餐廳老闆也在這一艱難的時刻盡自己的力幫忙，為有需要的人提供食物、瓶裝水和其他物資。

洛杉磯 時報(LA Times)報導，愈來愈多餐館和大廚保持營業，以支援受大火影響的居民和救災人員。

線上運動商品公司Fanatics 10日宣布，印有「LA Strong」標誌的T恤將在Fanatics網站和各球隊及聯盟的線上商店販售，這次合作包括七個聯盟(NFL、NBA 、MLB、NHL、MLS、WNBA、TGL)、南加州大學 (USC)、2028洛杉磯奧林匹克組織委員會。